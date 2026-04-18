Horas antes del juego 1 entre los Lakers y Rockets en Los Ángeles, el entrenador, Ime Udoka dio el anuncio de que Kevin Durant, quien solo se perdió cuatro juegos de fase regular, no se pondría el uniforme de Houston este sábado debido a una molestia en la rodilla derecha, desangelando un poco más el partido en el tampoco estuvieron Luka Doncic ni Austin Reaves por los Lakers, de igual forma por lesiones.

La primera victoria de la serie entre el cuarto y quinto lugar del Oeste se quedó en California con marcador de 107-98 . Luke Kennard ha dejado bien parada a la gerencia angelina. Tras llegar en la fecha límite de traspasos y con las lesiones del dúo de guardias, se ha convertido en pieza clave para la ofensiva y este sábado no fue la excepción, con 27 puntos y perfecto en cinco triples.

La experiencia y jerarquía que le faltó a Houston sin su mejor hombre, la puso LeBron James del otro lado, controlando las riendas dentro de la duela y repartiendo 13 asistencias con 19 unidades y 8 tablas, en un rol de administrador total del sistema del entrenador, J.J. Reddick. Deandre Ayton también firmó un doble-doble con 19 puntos y 11 rebotes.

A pesar de que Houston tuvo el liderato al inicio de cada mitad, rápidamente los de dorado y púrpura respondieron y se pusieron por delante. La irregularidad para los de la ciudad espacial fue notoria , atravesando por momentos contrastantes en el encuentro.

Alperen Sengun, una de las estrellas de los Rockets aunque llegó a 19 puntos, desapareció en el tercer cuarto, con solo tres intentos de campo y ninguno con éxito, mientras los Lakers se alejaban. Amen Thompson y Jabari Smith Jr., a pesar de su alta cantidad de minutos, no fue del todo reflejado en eficiencia (de 0 y -7 respectivamente), con ambos por debajo del 40% en tiros de campo.

Si bien las bajas de Doncic y Reaves son sensibles para los Lakers, dieron el primer golpe, por lo que en Houston es urgente el regreso de Kevin Durant si no quieren más problemas el próximo martes cuando disputen el segundo juego de la serie.

SV