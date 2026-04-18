Dos años después de la semifinal de la Conferencia Oeste que llevó a ambos equipos al límite y quedó grabada en la memoria de los aficionados por las emociones, el drama y el nivel mostrado en la duela, los Timberwolves de Minnesota y los Nuggets de Denver volvieron a enfrentarse en un duelo de vida o muerte, en el que Denver se llevó el primer juego por 116-105 .

Ambas quintetas retomaron la intensidad donde la dejaron, con un partido físico en el que evidenciaron la poca simpatía entre sí. También quedó clara la compleja tarea de frenar a Nikola Jokic. La estrategia funcionó hasta cierto punto: Rudy Gobert tuvo la difícil encomienda y la cumplió durante la primera mitad, en la que el serbio se quedó en solo seis puntos y cuatro pérdidas. Sin embargo, el “Joker” reaccionó y terminó con un triple-doble de 25 unidades, 13 rebotes y 11 asistencias.

Minnesota fue de más a menos a lo largo del encuentro. Todo eran sonrisas en la banca visitante al inicio, pero se fueron apagando con el paso de los minutos . En el primer cuarto alcanzaron su mayor ventaja, de 12 puntos, y lucieron dominantes al contener a Jokic. Anthony Edwards, líder del equipo, era duda para este sábado por problemas en la rodilla, pero finalmente jugó y terminó con 22 puntos, comandando la ofensiva de su equipo.

A pesar del peso de Jokic, la remontada se gestó en gran medida gracias a Jamal Murray, quien dio un paso al frente tras el flojo arranque de su compañero. Finalizó con 30 puntos y, aunque su puntería desde larga distancia no fue precisa —falló sus ocho intentos de tres—, capitalizó sus 16 tiros libres. Aaron Gordon también destacó con 17 unidades y ocho rebotes.

Denver comenzó a inclinar el partido en los minutos finales del segundo cuarto, que concluyó con empate a 62. A partir de ese momento, con Jokic liberándose de la marca de Gobert, los de Colorado controlaron el encuentro sin soltar la ventaja el resto del tiempo, pese a un empate momentáneo en el tercer periodo. Ese episodio terminó por sepultar a los Timberwolves, tras un parcial de 17-2 en contra, una diferencia máxima de 15 puntos y un cuarto que cerró 29-17 .

El segundo juego de la serie se disputará el próximo lunes, aún en Denver, antes de viajar a Minneapolis para los juegos 3 y 4, programados para el jueves y sábado siguientes.

SV