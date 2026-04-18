Chivas firmó una noche inolvidable en el Estadio Akron. No solo gana: ilusiona, emociona y sueña en grande. Con una contundente goleada de 5-0 sobre Puebla , el equipo de Gabriel Milito confirmó su gran momento y escribió una nueva página en su historia al alcanzar los 34 puntos, una cifra que en tres décadas solo unos cuantos habían conseguido.

El partido comenzó con un par de avisos de Puebla sobre el arco de Raúl Rangel, pero la reacción rojiblanca fue inmediata y contundente. Bryan González abrió el marcador con un espectacular remate de volea que encendió a la afición y, poco después, Ricardo Marín, con un certero cabezazo, amplió la ventaja para reflejar el dominio del Rebaño.

EL INFORMADOR/ J. ACOSTA.

No fue la mejor noche para Armando González, quien no logró concretar las oportunidades que tuvo, lo que evidenció su frustración . Sin embargo, el funcionamiento colectivo de Chivas permitió que otros nombres tomaran protagonismo. Brian Gutiérrez aprovechó un balón suelto en el área para firmar el 3-0 y encaminar la goleada.

Cuando parecía que el marcador no crecería más, los cambios de Milito revolucionaron el cierre. Santiago Sandoval y Hugo Camberos le dieron frescura al ataque y, nuevamente, Bryan González apareció con un potente disparo para el cuarto tanto. Camberos, por su parte, selló la “manita” con otro gol que desató la fiesta total en el Akron.

La afición celebró cada anotación, aunque también tuvo tiempo para alentar a su goleador, coreando el nombre de la “Hormiga”, pese a que no logró hacerse presente en el marcador.

Más allá del resultado, Chivas reafirmó su fortaleza como local: suma más de 200 días sin perder en casa y alcanzó los 12 partidos invicto en el Akron , la mejor racha en la historia del estadio. Este equipo no solo gana y golea… está haciendo historia.

EL INFORMADOR/ J. ACOSTA.

Alineaciones

Chivas

PORTERO

1- Raúl Rangel

DEFENSAS

23- Daniel Aguirre

19- Diego Campillo

2- José Castillo

(78’ - 26. Hugo Camberos)

7- Luis Romo

5- Bryan González

MEDIOCAMPISTAS

11- Brian Gutiérrez

(65’ - 28. Rubén González)

10- Efraín Álvarez

(78’ - 18. Jonathan Pérez)

DELANTEROS

25- Roberto Alvarado

(78’ - 31. Yael Padilla)

17- Ricardo Marín

(56’ - 226. Santiago Sandoval)

34- Armando González

D.T. Gabriel Milito

Puebla

PORTERO

28- Ricardo Gutiérrez

DEFENSAS

4- Juan Vargas

6- Nicolás Díaz

192- Eduardo Navarro

(78’ - 27. Bryan Garnica)

7- Fernando Monárrez

12- Iker Moreno

(60’ - 2. Luis Rey)

MEDIOCAMPISTAS

16- Alonso Ramírez

24- Alejandro Organista

(60’ - 17. Esteban Lozano)

26- Kevin Velasco

(15’ - 21. Owen González)

DELANTEROS

11- Emiliano Gómez

25- Pedro Canelo

(46’ - 18. Ariel Gamarra)

D.T. Albert Espigares

SV