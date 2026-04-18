Charros enciende la esperanza entre su afición

La fe se mantiene intacta entre la afición de los Charros de Jalisco. Luego de la contundente victoria por 9-0 sobre los Acereros de Monclova, el entusiasmo creció y la confianza en el equipo comienza a tomar forma desde el arranque de la temporada .

Lo mostrado en el diamante no solo dejó buenas sensaciones por el resultado, sino por la manera en la que se consiguió. Dominio en todas las facetas del juego, orden al bat y un pitcheo que lució sólido de principio a fin, fueron argumentos suficientes para que los seguidores del equipo comiencen a ilusionarse con una campaña que podría ser histórica.

“A mí me gustó mucho el hecho de que la ofensiva se mostró muy agresiva, tal como es característico de los equipos de Benjamin Gil. El orden al bat es muy poderoso y hombres como Willie Calhoun o Kyle Garlick, quienes fueron determinantes el año paso para que Charros llegara a la final, deben de volver a responder y así se vio ayer”, dijo el aficionado Gerardo Morales.

“Para mí es muy importante que el pitcheo sea la fortaleza del equipo porque fue eso lo que falló mucho en la campaña pasada. Si los lanzadores están en buen nivel, todo va a estar más sencillo para Charros. Pero, en general, veo un equipo muy fuerte para lo que se viene”, añadió la señora Giovanna Martínez.

Pese a que el segundo compromiso ante Acereros fue una realidad completamente diferente , ya que Jalisco se vio superado en todas sus áreas, la afición considera que este resultado no condiciona lo que esperan de los dirigidos por Benjamín Gil en la campaña.

“Fue un muy mal juego por parte de todos, pero no creo que sea para cambiar de opinión respecto a lo que pueden hacer los Charros en la campaña. Esto solo deberá de ser un impulso para corregir los errores. Se tienen muy buenos jugadores para darle la vuelta y ojalá que mañana vayan por la victoria para que la serie se quede acá”, comentó el señor Morales.

EL INFORMADOR/ A. GARCÍA.

SV