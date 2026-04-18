Jalen Brunson comenzó inspirado para los Knicks con 19 puntos en dos cuartos -acabó con 28-, pero fue hasta la recta final del encuentro contra Atlanta que los Knicks pudieron descolgarse para llevarse por 113-102 el juego 1 de la primera ronda de Playoffs en la NBA.

Esta llave marca un nuevo capítulo en la historia entre ambos, un enfrentamiento que en años recientes ha dejado animadversión muy palpable, en parte gracias a Trae Young. A pesar de que ya no está en Atlanta, la rivalidad continúa, dejándolo claro desde ambos lados con un basquetbol agresivo, de mucha demanda física y sin un solo saludo al terminar el primer partido.

Los Hawks fueron un oponente más incómodo de lo esperado este sábado para los neoyorquinos , que tenían la etiqueta de amplios favoritos pero que lucharon más de lo esperado para mantener a raya al visitante, que a pesar de que no volvió a liderar desde el primer cuarto, dejó la sensación de estar al acecho durante largos lapsos hasta el tercer episodio.

En ambos lados, con la intensidad del partido, pusieron la confianza en sus titulares, con los diez inicialistas superando la media hora dentro de la cancha y todos excepto uno, Dyson Daniels de los Hawks, llegaron al menos a los diez puntos anotados. Karl-Anthony Towns terminó con 25 y registro perfecto desde la línea de libres en cinco viajes, sin embargo, registró cinco pérdidas de balón. Josh Hart acabó con doble-doble de 10 puntos y 14 rebotes. CJ McCollum aportó 26 unidades en una causa perdida, también con cinco pérdidas.

Los Halcones pudieron terminar cerca de los Knicks para cerrar la primera mitad, a solo dos puntos, pero a partir de un breve empate al iniciar el tercer periodo, se mantuvieron máximo a cinco puntos. El cierre del juego fue letal . Atlanta perdió el ritmo ofensivo, se les cerró el aro y los de Nueva York finalmente aprovecharon para tomar una ventaja que llegó a ser de 19 con poco tiempo en el reloj y terminó por ser lapidaria e imposible de remontar.

Estos dos equipos se volverán a ver las caras el lunes, antes de viajar a Georgia, donde serán el tercer y cuarto enfrentamiento.

SV