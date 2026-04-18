Charros se apaga y Monclova lo castiga sin piedad

Del sueño a la pesadilla. Los Charros de Jalisco pasaron en cuestión de horas de firmar una actuación dominante a vivir una de sus peores noches en el Estadio Panamericano , tras caer de forma estrepitosa 21-3 ante los Acereros de Monclova en el segundo juego de la serie.

El enfoque, más allá del marcador tan abultado, está en las fallas generalizadas del conjunto jalisciense. El equipo que un día antes lució sólido, ordenado y dominante, se mostró completamente desarticulado. Los errores aparecieron en todas las áreas: descontrol desde la lomita, falta de respuesta del bullpen y una ofensiva que nunca logró meterse en ritmo.

Uno de los puntos más preocupantes fue la actuación de Luis Iván “Shocker” Rodríguez . El lanzador, habitualmente confiable, tuvo una salida irreconocible al permitir nueve carreras en tres entradas y un tercio de labor. Sus lanzamientos descontrolados no solo complicaron su labor, sino que condicionaron el resto del juego, obligando a los locales a remar contracorriente prácticamente desde el inicio.

El relevo tampoco ofreció soluciones. Josh Wolf y el resto del bullpen fueron incapaces de contener la ofensiva rival, lo que terminó por convertir el encuentro en un trámite imposible de resolver. La incapacidad para frenar el daño en momentos clave dejó expuesta una de las áreas más importantes que deberá ajustarse si Charros aspira a competir de manera consistente.

En el plano ofensivo, la novena albiazul fue neutralizada casi por completo . La falta de oportunidades claras y la incapacidad para capitalizar cuando lograron embasarse reflejaron una desconexión que contrastó con lo mostrado en el primer juego de la serie.

Este resultado además de representar una derrota, es una llamada de atención. Charros deberá encontrar respuestas rápidas para recuperar la solidez que mostró en su debut y, sobre todo, corregir los errores que en esta ocasión fueron determinantes.

Jalisco tendrá la oportunidad de reivindicarse este domingo 19 de abril cuando se dispute el tercer y definitivo encuentro de la serie que está pactado a las 17:00 horas .

SV