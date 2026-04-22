LeBron James y sus escoltas, Marcus Smart y Luke Kennard, fueron decisivos para que los Lakers vencieran 101-94 en el segundo juego de la serie en Los Ángeles a los Rockets de Houston, que no pudieron aprovechar el regreso de Kevin Durant, después de que se perdiera el primer encuentro de la postemporada.

James terminó con 28 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias este martes, mientras que Smart entró a la cancha iluminado y con el aro abierto para tirar triples, consiguiendo cinco en siete intentos y acabar con 25 puntos; Kennard aportó 23 en 41 minutos en la cancha, solo detrás de los 42 de Rui Hachimura para la quinteta angelina.

Durant, a pesar de que lideró a Houston con 23 puntos, mostró una ansiedad poco característica para su veteranía y experiencia, que lo llevaron a cometer nueve de las 15 pérdidas del equipo, una nueva marca personal negativa. Alperen Sengun cosechó un doble-doble de 20 puntos y 11 tablas.

Los Rockets iniciaron con confianza, encontrando tiros abiertos, cómodos y rebotes ofensivos ante un equipo que padece la presión cerca del aro y la receta les dio resultados durante el primer cuarto. De hecho, lideraron el partido en puntos en la pintura (54-34) y también en segundas oportunidades (21-17), pero los angelinos encontraron la fórmula ajustando tuercas en la defensa.

El segundo cuarto fue un monólogo de los Lakers, pero en la segunda mitad Houston volvió a encender los motores y se acercaron en el marcador, sin embargo nunca lograron estar a menos de tres en el último periodo. Ahora, en la ciudad espacial, están obligados a ganar los dos juegos como locales para evitar un cataclismo y la barrida.