Donde ver EN VIVO Bayer Leverkusen vs Bayern Munich en la definición de la Copa de Alemania

El Bayer Leverkusen recibe este miércoles 22 de abril al FC Bayern Múnich en el BayArena para disputar la primera semifinal de la DFB-Pokal (Copa de Alemania). El encuentro, programado para las 20:45 hora local (12:45, tiempo del centro de México), representa el duelo más esperado del certamen, enfrentando a dos de los clubes con mayor jerarquía del futbol alemán en un partido único por el acceso a la gran final de Berlín.

El escenario para este enfrentamiento es el BayArena, donde el Leverkusen busca hacer valer su localía. El conjunto dirigido por Kasper Hjulmand llega en una etapa de consolidación, manteniéndose en los puestos altos de la Bundesliga y con derecho a jugar la Conference League, aunque con una racha reciente de resultados mixtos que incluye una victoria contundente ante el Wolfsburgo (6-3) y un empate previo contra el propio Bayern (1-1) hace unas semanas.

Por su parte, el Bayern Múnich llega como campeón de la Bundesliga a falta de cinco jornadas y con un acumulado de cinco victorias consecutivas en sus últimos compromisos.

Ambos equipos han superado obstáculos considerables para llegar a esta instancia:

Bayer Leverkusen eliminó al SC Paderborn en segunda ronda (4-2), superó al Borussia Dortmund en octavos (1-0) en un duelo táctico cerrado y venció con autoridad al FC St. Pauli en cuartos de final (3-0).

FC Bayern Múnich, por su parte, inició su camino venciendo al SV Wehen Wiesbaden (3-2), goleó al FC Colonia (4-1) en octavos y selló su pase a semis tras derrotar al RB Leipzig (2-0) en el Allianz Arena durante el mes de febrero.

Más allá del pase a la final, el ganador dará un paso definitivo hacia el título, dado que el otro finalista saldrá del duelo entre Stuttgart y Friburgo.

El Bayern Munich recientemente se coronó como campeón de la temporada 2025-2026 de la Bundesliga. AFP/A.Beier

¿Cuándo y dónde las semifinales de la Copa de Alemania?

Bayer Leverkusen vs Bayern Munich

Fecha: Miércoles 22 de abril

Horario: 12:45 horas

Canal: ESPN y Disney+.

Alineaciones probables para el Bayer Leverkusen vs Bayern Munich

Bayer Leverkusen

Mark Flekken, Jarell Quansah, Loïc Badé, Edmond Tapsoba; Lucas Vázquez, Alex Grimaldo, Aleix Garcia, Exequiel Palacios; Nathan Tella, Ibrahim Maza y Patrik Schick.

Bayern Munich

Manuel Neuer, Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Kim Min-jae, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz y Harry Kane.