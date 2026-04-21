Los Spurs de San Antonio dejaron ir una amplia ventaja en el último cuarto de un partido en el que también perdieron a Victor Wembanyama. Portland, con un juego en extremo físico, cerró de mejor forma el partido en los últimos dos minutos para ganar 106-103 y empatar la serie de primera ronda .

Los Trail Blazers sacaron las garras, demostrando que tienen la fuerza para darle batalla a los segundos del Oeste y no está en sus planes bajar los brazos fácilmente. Tuvieron un inicio brillante tomando por sorpresa a los texanos y una cómoda ventaja que a los de Mitch Robinsons les costó contrarrestar, volviendo al partido hasta el segundo cuarto.

Fue a inicios del mismo periodo que los Spurs sufrieron la sensible baja de Wembanyama , quien en un intento de colada terminó cayendo a la duela directo con la mandíbula; tardó en incorporarse, se fue al vestidor y entró al protocolo de conmociones, por lo que no regresó al juego y el flamante Jugador Defensivo del Año podría perderse algunos juegos.

Luego de un trámite parejo, San Antonio logró su mayor ventaja al iniciar el último cuarto, despegándose a 14 y encendiendo la arena, pero también generando relajación que aprovecharon los Blazers para tomar la ventaja en los últimos dos minutos y reír último en el partido.

Jrue Holliday fue el que se puso el equipo al hombro moviendo los hilos con 7 de sus 16 puntos en el último periodo, jugadas clave y nueve asistencias en total para la remontada, mientras que Scoot Henderson no se quitó el aro de la vista y acabó con 31 puntos con cinco triples. San Antonio tendrá que sacudirse una caótica noche ofensiva en la que fallaron en el momento clave y en una atmósfera hostil en Portland el viernes y domingo, tendrán que mostrar el talento con el que dominaron gran parte de la temporada, aún sin su mejor hombre.

SV