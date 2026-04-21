Los 76ers de Filadelfia hicieron los ajustes necesarios después de un desastroso juego inicial en Boston y se quedaron con el segundo encuentro 111-97 para dejar la serie 1-1 de cara al cambio de sede , haciendo de esta victoria un golpe inesperado para los Celtics y de gran importancia para darle un giro a la ventaja de localía.

Tras atinar solo cuatro triples de 23 intentos en el primer juego y registrar 14 entregas de balón como equipo, los Sixers mejoraron a un 48% desde el arco con la mitad de pérdidas y se repusieron este martes de un mal inicio en el que Boston se había despegado en el marcador y el juego parecía tomar el mismo rumbo que el primero.

Fueron los guardias de Filadelfia los encargados de cargar con la remontada y sostener en pie al equipo. VJ Edgecombe, siendo novato, lució como veterano con gran temple anotando 30 puntos y agarrando 10 rebotes, dejando un rating de 17 que deja en evidencia su impacto en el encuentro, mientras que Tyrese Maxey se quedó en 29 unidades y repartió 9 asistencias.

La misma falla que presentaron los Sixers previamente, ahora fue una parte del colapso verde , que tiró 13 de 50 de larga distancia, apenas un 26% y de campo no pudieron llegar al 40% de efectividad en una ofensiva que estuvo inoperante desde el segundo cuarto, controlados por el rival que forzó varios tiros incómodos.

A pesar de los 36 puntos de Jaylen Brown, no fueron suficiente para reflejar un aporte en el juego, en el que terminó con eficiencia negativa. Jayson Tatum encestó 19 unidades con 14 rebotes y se quedó a una asistencia de la triple decena y fueron los únicos jugadores en doble dígito anotador, evidenciando las pocas alternativas que tuvieron los Celtics en la duela.

La serie se muda a la ciudad de Pensilvania para jugar los próximos dos encuentros el viernes y el domingo , donde Boston tendrá que ganar uno para recuperar esa ventaja, mientras que los Sixers, de ganar ambos, pondrían a uno de los favoritos contra las cuerdas.

SV