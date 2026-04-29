El tridente de James Harden, Donovan Mitchell y Evan Mobley se combinó para 65 puntos en la victoria 125-120 de los Cavaliers sobre los Raptors , con lo que volvieron a tomar la ventaja en la serie y se colocaron a un solo triunfo de avanzar a la siguiente ronda, en una eliminatoria donde los visitantes no han podido imponerse.

Cleveland sufrió para rescatar la victoria. Apenas había logrado estar al frente por algunos minutos antes de entrar al último periodo, mientras que Toronto consiguió en un par de ocasiones una ventaja de hasta 12 puntos. A pesar del gran aporte de las estrellas de los Cavs, la piedra angular de la remontada fue el veterano Dennis Schröder, quien anotó 11 de sus 19 unidades en el último cuarto.

El cierre no fue nada cómodo para los locales, pero lograron soportar la presión y conservar la ventaja. Cuando parecía que tenían el control con medio cuarto por jugar, el aro se les cerró y los canadienses aprovecharon para recortar la distancia en busca de la sorpresa . Llegaron a colocarse a dos posesiones con pocos segundos en el reloj y, aunque Cleveland falló dos tiros libres, Toronto no pudo capitalizar su última ofensiva.

RJ Barrett y Scottie Barnes firmaron dobles-dobles con 25 puntos y 12 rebotes, y 17 puntos con 11 asistencias, respectivamente. Fueron respaldados por los 20 puntos de Ja’Kobe Walter y otros 18 de Jamal Shead, quienes además aportaron 10 de los 15 triples de los Raptors, que aun así fueron superados en los principales rubros de tiro.

A la mala fortuna del conjunto canadiense se sumó la salida temprana de Brandon Ingram, quien disputó apenas 11 minutos antes de abandonar el partido por una aparente lesión, dejando solo un punto en la cuenta de su equipo. El alero atraviesa una postemporada discreta, con un promedio cercano a la docena de puntos.

El sexto duelo se disputará el próximo viernes . Los Cavs deberán romper la tendencia de localía si quieren cerrar la serie en Canadá y asegurar un regreso tranquilo a casa. Por su parte, los Raptors están contra las cuerdas y obligados a ganar como locales, algo que ya han conseguido en un par de ocasiones.

SV