Con Cade Cunningham encendido, los Pistons, que tienen el agua al cuello, hicieron valer la localía para ganarle 116-109 al Magic de Orlando, dando un paso más a la supervivencia, aunque siguen con los pies en la orilla del precipicio al estar 2-3 en contra en la serie y tendrán que repetir la victoria en Orlando.

Cunningham aprovechó la ausencia de Franz Wagner para destaparse con 45 puntos e irse perfecto desde los tiros libres, convirtiendo los 14 que tomó en la noche y encestando cinco de ocho triples. Tobias Harris fue el único otro pistón que sumó más de 10 puntos con 23 esta noche, tomando la mitad de los tiros de campo entre ambos y encestando más de la mitad.

Paolo Banchero protagonizó un duelo al tú por tú con la estrella de los Pistons, con 45 puntos también para él con 54% de tiros de campo y 6 disparos de larga distancia. Desmond Bane puso 18 unidades y Anthony Black acabó con 19 como suplente, superando a la banca completa de los de Michigan, pero la ausencia de Wagner, su defensa y su aporte de 16 puntos en promedio en la serie fueron notorios.

Detroit abrió el marcador, no soltó el liderato en todo el partido y a pesar de lapsos de desconcentración y descontrol, recuperaban el momento que Orlando se robó en par de ocasiones para acercarse peligrosamente, pero sin éxito. Los de Florida desmoronaron una diferencia de 17 puntos en el segundo cuarto y para el tercero ya estaban a solo dos; Detroit recuperó espacio de dos dígitos y aunque lo desvanecieron otra vez en los últimos minutos, de nuevo fue insuficiente.

Las dos quintetas iniciarán mayo con el sexto juego el viernes en Orlando, donde tendrán una nueva oportunidad de lograr la hazaña de eliminar al primer sembrado y Detroit tendrá que jugar de nuevo contra las cuerdas y la presión de pisar duela ajena para forzar un séptimo duelo.

SV