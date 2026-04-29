Chivas revela adelanto de su jersey conmemorativo por el 120 aniversario

Chivas ha comenzado a revelar detalles de lo que será su esperado jersey conmemorativo por el 120 aniversario, generando opiniones divididas entre su afición al mostrar un primer adelanto que deja ver la intención de honrar su historia.

A partir de las imágenes compartidas en sus redes sociales, la nueva camiseta mantiene la esencia que ha definido al club a lo largo de las décadas , al presentar las tradicionales franjas verticales, pero con un dominio del color blanco sobre el rojo.

El diseño va más allá de lo clásico al incorporar elementos que evocan distintas épocas del equipo. Uno de los aspectos más llamativos es el cuello tipo henley con botones, en un tono azul marino, recordando uniformes de antaño y reforzando el vínculo con la historia del “Rebaño Sagrado”.

En la parte frontal, el logotipo de Puma aparece en color azul, contrastando con las franjas y manteniendo una estética limpia. El escudo del ‘Club Unión’ se integra de manera armónica al diseño , con una tipografía estilizada que no rompe con la identidad visual del jersey, sino que se adapta a ella.

Uno de los elementos más significativos de esta camiseta es, sin duda, el parche conmemorativo dorado. Este distintivo celebra los 120 años de historia del club con la inscripción “1906-120 Aniversario”. Su colocación sobre una de las franjas rojas hace que destaque de manera especial.

En el interior del cuello se puede leer la frase “Rebaño Sagrado” , un detalle que conecta directamente con la identidad del club y su afición. Este tipo de acabados refuerzan el sentido de pertenencia y muestran el cuidado puesto en cada elemento de la prenda. Además, el tejido parece contar con una textura ligera y moderna, lo que sugiere el uso de tecnología enfocada en el rendimiento y la comodidad de los jugadores.

Pese a que un gran sector de los aficionados se mostró contento con el diseño que se dio a conocer, para otra parte no fue de su total agrado, esto después de que en redes sociales argumentaron que esperaban más al ser la última camiseta de la marca alemana con Chivas.

Hoy, el legado se viste.

120 años siendo más que un club. ��⚪✨



Disponible desde el 4 de mayo en TiendaChivas y a partir del 7 de mayo en tiendas PUMA.

#ChivasxPUMA #120AñosDeTradicion pic.twitter.com/If7NcAibYm— PUMAmexico (@PUMAmexico) April 29, 2026

SV