Esteban Andrada golpea a jugador del Huesca tras ser expulsado (VIDEO)

El futbol español vivió un episodio de alta tensión que derivó en polémica e indignación, luego de que el arquero argentino Esteban Andrada protagonizara una agresión durante un partido de la Segunda División.

El incidente se registró en el encuentro entre SD Huesca y Real Zaragoza, duelo que concluyó con victoria 1-0 para el conjunto local, en un compromiso clave para ambos equipos en su lucha por evitar el descenso.

En los últimos segundos del partido, y con el marcador prácticamente definido, Andrada salió de su área para reclamar una decisión arbitral. La protesta escaló rápidamente cuando se encaró con Jorge Pulido, a quien empujó en primera instancia. El árbitro sancionó la acción con doble tarjeta amarilla, lo que derivó en la expulsión inmediata del guardameta.

No obstante, la situación se agravó instantes después. Cuando ya se dirigía fuera del terreno de juego, el arquero perdió el control y, pese a los intentos de sus compañeros por detenerlo, regresó para agredir a Pulido con un puñetazo, lo que desató una confrontación entre jugadores de ambos equipos.

"Andrada":

Por el golpe de Esteban Andrada a Jorge Pulido en el partido de Real Zaragoza contra Huesca pic.twitter.com/IuHEIKQxKo — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 26, 2026

El altercado obligó a reforzar las medidas disciplinarias dentro del campo, mientras Andrada fue escoltado hacia los vestidores. La agresión generó una fuerte reacción por parte de la afición local y abrió un intenso debate en redes sociales, donde usuarios exigieron un castigo ejemplar e incluso plantearon su salida del futbol español.

Frases como “No puede volver a jugar futbol”, “De las mayores vergüenzas que recuerdo en un terreno de juego”, “Se volvió loco” y “Esteban Andrada quedará libre” destacaron entre los comentarios con mayor interacción, reflejando el nivel de rechazo que provocó la acción del arquero argentino.

MF