Raptors componen el camino y empatan la serie

La serie entre los Raptors y Cavaliers quedó empatada este domingo luego de que los dinosaurios se quedaran con la última palabra en el juego cuatro disputado en Toronto por 93-89, con lo que cada uno ha defendido con éxito sus primeros dos partidos en condición de local y ahora la eliminatoria tiene garantía de volver al país de la hoja de maple.

Scottie Barnes apareció en el momento justo en el último cuarto para iluminar el camino del triunfo que estaba completamente nublado. La estrella de Toronto anotó 10 de sus 23 puntos en el último periodo, con tiros libres cruciales para darle la vuelta al marcador. Brandon Ingram se repuso de un triste rendimiento el juego pasado y puso otras 23 unidades y fue clave para meter al equipo de lleno al partido al finalizar la primera mitad.

Cleveland no pudo asentarse y plantear su juego en el último periodo y la dependencia hacia James Harden y Donovan Mitchell fue evidente, siendo los únicos que pasaron de 15 puntos (19 y 20, respectivamente) y no recibieron apoyo del resto de titulares, desaparecidos en el final del juego por el sistema en el que insistieron con poner la totalidad de la ofensiva en sus dos figuras.

El partido fue un martirio para los aros que no pararon de recibir pedradas por parte de ambos equipos. Con un volumen de disparos considerable, los Raptors terminaron encestando 31 de 97 tiros de campo (32%) y anotaron 27 de 36 tiros libres (75%); los Cavs no fueron mucho mejores, encestando 32 de 87 (37%) de campo y 15 de 23 (65%) desde la línea de castigo. Esos diez tiros más pueden entenderse con las 17 pérdidas de Cleveland en el juego.

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Desde el triple la película sigue siendo de terror hablando de efectividad de tiros. La quinteta canadiense anotó solamente 4 de 30 intentos, dejando un paupérrimo 13% de conversión, sumado a que tardaron 15 disparos para anotar el primero. Esa necedad pudo ser letal, de no ser porque los Cavaliers fallaron 30 veces detrás del perímetro a cambio de solo 10 en el blanco.

La quinteta de Ohio falló en el intento de robar un partido al norte de la frontera, pero volverán a casa el martes con la oportunidad de recuperar la ventaja en la eliminatoria, que también está obligada a hacer una escala más en Toronto.

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