Los Cavaliers de Cleveland viajarán a Canadá con ventaja de 2-0 en la primera ronda, luego de superar 115-105 este lunes a los Raptors de Toronto, que ahora están urgidos de replantear el sistema y la estrategia para conseguir victorias que les den vida en su propia cancha con el objetivo de alargar una serie en la que su esfuerzo no ha dado frutos.

En un encuentro marcado por las pérdidas, los locales cuidaron mejor el balón con 22 pérdidas contra 12 , a pesar de que los de la hoja de maple sacaron mayor provecho de puntos en contragolpe. La defensa de los Cavs estuvo afinada con James Harden robando cinco balones -aunque tuvo la misma cantidad de entregas- y Jarrett Allen arrebatando otro par y consiguiendo tres tapas.

Además, de nueva cuenta pudieron contener a Brandon Ingram a solo 7 puntos y el esfuerzo de Scottie Barnes con RJ Barrett no fue suficiente sumando 48 puntos. Del lado contrario, Donovan Mitchell salió inspirado con tiros acrobáticos y tirando 40% de tres firmó su 14° juego de 30 puntos con la franquicia, Harden acabó con 28 y Evan Mobley con otros 25.

El control del partido estuvo en manos de Cleveland todo el encuentro y solo lo perdieron por momentos en el segundo cuarto, parcial en el que terminaron por debajo gracias a una reacción de los Raptors que anotaron 10 puntos más en el periodo, pero no fue suficiente para salir con la ventaja que volvió a ampliarse tras el descanso del medio tiempo.

La serie tendrá una pausa de dos días para el viaje al norte , donde serán los próximos dos partidos y tendrán que hacerlos valer si quieren regresar en la eliminatoria o de lo contrario despedirse de forma prematura de la Postemporada.

SV