'Hormiga' González vs João Pedro, una carrera al límite por el bicampeonato de goleo

La recta final del Clausura 2026 no solo promete emociones en la tabla general, sino también una vibrante batalla individual por el título de goleo. Con el torneo en sus últimas jornadas, João Pedro, del Atlético de San Luis, y Armando ‘Hormiga’ González, de Chivas, comparten la cima con 12 anotaciones, perfilando un desenlace cargado de tensión.

Ambos delanteros han sido determinantes para sus equipos a lo largo del campeonato, pero ahora todo se reduce a los últimos dos encuentros . En ese contexto, el calendario podría marcar la diferencia.

La ‘Hormiga’ González tiene, en el papel, un cierre más favorable: enfrentará a Necaxa y Tijuana, rivales a los que ya les ha anotado desde que debutó con Guadalajara. Primero visitará Aguascalientes y después cerrará en casa ante Xolos, con la mira puesta en asegurar el campeonato de goleo.

Entre sus actuaciones más destacadas figuran los duelos ante Santos Laguna y Pumas, en los que firmó sendos dobletes. Su punto más alto llegó en marzo, cuando registró cinco goles en cuatro partidos.

En cuanto a su perfil goleador, siete de sus tantos han sido con la pierna derecha, dos con la izquierda y tres de cabeza. Once de sus anotaciones se han producido dentro del área, reflejo de su olfato como delantero, mientras que solo una ha sido de larga distancia. Su promedio es de un gol cada 93 minutos.

Por su parte, João Pedro enfrentará a Santos Laguna y Juárez. Ante los laguneros ya dejó huella con un doblete, mientras que frente a los fronterizos aún tiene una cuenta pendiente. El atacante potosino jugará primero en casa y cerrará el torneo como visitante ante Bravos.

Sus actuaciones más sobresalientes incluyen los encuentros ante Mazatlán y Chivas, equipos a los que también les marcó dos goles. Su mejor momento llegó en febrero, con cinco anotaciones en cuatro jornadas.

En términos estadísticos , ocho de sus goles han sido con la pierna derecha, tres de cabeza y uno con la izquierda. Al igual que su competidor, 11 de sus tantos fueron dentro del área y solo uno desde fuera. Sin embargo, su frecuencia goleadora es ligeramente menor, con un promedio de un gol cada 113 minutos.

SV

