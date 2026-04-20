Chivas Femenil rescata el empate en la frontera

En un partido para el olvido, las Chivas Femenil rescataron el empate 1-1 ante las Bravas de Juárez gracias a un autogol , en el duelo pendiente de la jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, disputado este lunes en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

El trámite del encuentro fue tedioso, trabado y con escasas emociones en ambas áreas. Las locales intentaron proponer ligeramente más, pero sin lograr generar peligro real frente al arco de Celeste Espino. Por su parte, el Rebaño mostró poca claridad futbolística, con dificultades para construir jugadas y sin encontrar soluciones que le permitieran asumir el control del partido.

Fue hasta el minuto 65 cuando llegó la jugada más relevante del compromiso. La ghanesa Grace Asantewaa sorprendió con un disparo de larga distancia que tomó adelantada a la guardameta rojiblanca, enviando el balón al fondo de las redes para adelantar a las fronterizas.

Tras la anotación, Juárez buscó refrescar su cuadro sin renunciar al ataque, aunque generó muy pocas llegadas de gol. Chivas, lejos de reaccionar con contundencia, continuó mostrando un nivel bajo y sin representar un rival amenazante.

Sin embargo, la fortuna terminó por sonreírle al conjunto visitante. En un intento defensivo, Yunaira López conectó un cabezazo que terminó incrustándose en su propia portería al minuto 88’, decretando el autogol que evitó que el Guadalajara saliera de la frontera con un descalabro.

Con este resultado, Chivas evitó la derrota, aunque dejó muchas dudas en su funcionamiento y, sobre todo, de cara a la Liguilla. Ahora, el equipo tapatío se enfocará en su último compromiso de la fase regular, cuando reciba a Toluca el viernes 24 de abril a las 19:06 horas en el Estadio Akron.

SV