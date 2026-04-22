Atlas, de mano en mano

El Atlas se encuentra en la recta final de su tercer gran cambio de propietario en los últimos 13 años.

De acuerdo con los reportes más recientes del entorno corporativo de la Liga MX, la venta de la institución a José Manuel Bejos, presidente de Grupo Mota-Engil México y dueño de los Pericos de Puebla de la Liga Mexicana de Beisbol, se encuentra prácticamente definida.

La transacción está sujeta a condicionantes estrictas para proteger la identidad del club: la permanencia absoluta en Guadalajara, el respeto a los colores tradicionales y la preservación del escudo.

No obstante, la desincorporación de Grupo Orlegi incluye un ajuste en la plantilla deportiva. Como parte de los acuerdos de salida, tres futbolistas clave: Diego González, Eduardo Aguirre y Luis Gamboa, pasarán a formar parte de las filas de Santos Laguna una vez que la Asamblea de Dueños oficialice el cambio de manos a partir del torneo Apertura 2026.

EL INFORMADOR/Archivo

La última década de la A.C.

Una Asociación Civil se hizo cargo del Atlas desde su nacimiento en 1916, marcando una etapa caracterizada por una mística romántica, pero de una fragilidad administrativa que casi borra al equipo del mapa en los últimos 10 años bajo este modelo administrativo.

En esa etapa, el equipo promediaba apenas 1.15 puntos por partido y coqueteó en más de una ocasión con el descenso. La inconsistencia era tal que, a pesar de tener torneos brillantes (como el liderato general en el Apertura 2004 con 34 puntos), ligaron rachas de hasta 10 partidos sin ganar en múltiples ocasiones.

Logros de la A.C.: 1 título de Liga (1950-51) y 4 Copas México.

Estadísticas clave: En su última década (2003-2013), el club produjo más de 45 jugadores para selecciones nacionales, pero deportivamente solo alcanzó una semifinal (Apertura 2004).

Gestión: El club operaba con un déficit anual estimado en 50 millones de pesos. La falta de presupuesto limitó la efectividad de sus 124 socios.

La entrega (2013): Atlas pasó a manos de Grupo Salinas con una deuda acumulada de 380 millones de pesos (incluyendo pasivos fiscales y sueldos). En lo deportivo, el equipo terminó el Apertura 2013 en el lugar 15 de la tabla y con un porcentaje de 1.0118, apenas por encima del descenso.

Partidos Jugados: 358

Partidos Ganados: 104

Partidos Empatados: 101

Partidos Perdidos: 153

Puntos Totales: 413

Efectividad: 38.4%

IMAGO7

Salinas: estabilidad y mediocridad

La llegada de Ricardo Salinas Pliego inyectó capital, pero no pudo romper la inercia de resultados mediocres en las fases finales.

Salinas mejoró ligeramente la efectividad de la A.C., subiendo a un promedio de 1.24 puntos por encuentro. Su mejor certamen fue el Apertura 2014 bajo la dirección de Tomás Boy, donde sumaron 31 unidades.

Logros: Cuatro clasificaciones a liguilla.

Estadísticas clave: Se invirtieron aproximadamente 120 millones de dólares en refuerzos durante seis años. Lograron una efectividad del 42.5% de los puntos disputados. En 2015, el equipo alcanzó los cuartos de final en la Copa Libertadores, su última gran vitrina internacional.

Gestión: Saneamiento financiero del 100%. El club pasó de ser una A.C. insolvente a una unidad de negocio con valor de mercado de 65 millones de dólares.

La entrega (2019): Grupo Salinas dejó a Grupo Orlegi una nómina sin adeudos, pero con un equipo desgastado. Terminaron el Clausura 2019 en la posición 13, con solo 19 puntos de 51 posibles, y una afición distanciada por la falta de identidad competitiva.

Partidos Jugados: 178

Partidos Ganados: 57

Partidos Empatados: 46

Partidos Perdidos: 75

Puntos Totales: 217

Efectividad: 40.6%

EL INFORMADOR/Archivo

Orlegi: de vuelta a la gloria

Bajo la dirección de Alejandro Irarragorri, el Atlas vivió su época más rentable y ganadora en el aspecto deportivo, aunque bajo la sombra de la multipropiedad.

Aunque el número de derrotas parece alto, la efectividad está en 40.1 por ciento. La clave de esta gestión no fue la regularidad en torneos cortos, sino la capacidad de ganar en momentos de eliminación directa, donde consiguieron tres títulos más que hoy lucen en las vitrinas.

Logros: Bicampeonato de Liga MX (Apertura 2021, Clausura 2022) y Campeón de Campeones.

Estadísticas clave: Rompieron una sequía de 70 años, siete meses y 20 días sin coronarse en liga. Bajo este mando, el valor de la plantilla subió de 32 a 45 millones de euros en su punto máximo. Construyeron la Academia AGA con una inversión de 15 millones de dólares.

Gestión: Implementaron un modelo de “Inteligencia Deportiva” con un éxito del 60% en efectividad de fichajes durante el periodo del bicampeonato.

La entrega (2026): Orlegi deja al nuevo dueño un club con tres títulos oficiales más y uno de los mejores centros de entrenamiento del país. No obstante, el cierre del Clausura 2026 refleja un desgaste: el equipo lucha en la media tabla y entrega la estafeta con un vaciado de talento que reduce el valor de la nómina activa en un 18% de cara al próximo torneo.

Partidos Jugados: 246*

Partidos Ganados: 75

Partidos Empatados: 71

Partidos Perdidos: 100

Puntos Totales: 296

Efectividad: 40.1%

*Hasta la J15 del Clausura 2026