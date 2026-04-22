Dónde ver EN VIVO Barcelona vs Celta por La Liga 2026

Barcelona tiene en sus manos mantener la ventaja en LaLiga sobre el Real Madrid y así coronarse campeón de la temporada 2025-2026. El camino hacia ese objetivo, que podría salvar la campaña, pasa por enfrentar al Celta de Vigo este miércoles en el Camp Nou.

El Barça llega al partido con una racha de siete victorias consecutivas y no pierde en el campeonato local desde el 16 de febrero, cuando cayó 2-1 ante el Girona.

El Celta, por su parte, solo ha ganado uno de sus últimos cinco encuentros, aunque se mantiene en el sexto lugar de la clasificación, un puesto que le daría acceso a disputar la Conference League.

Ante los gallegos, Hansi Flick tendrá tres bajas: la de larga duración de Andreas Christensen, la de Raphinha y la de Marc Bernal, quien continúa con problemas en el tobillo que ya le impidieron jugar los últimos encuentros.

El resto del plantel está disponible para el técnico alemán, que buscará mantener la ventaja en la carrera por el título con un once reconocible, en el que podría reaparecer Frenkie de Jong desde el inicio, aunque mantiene varias opciones abiertas.

Falta por definir quién acompañará a Cubarsí en el eje central, posición para la que se perfilan Gerard Martín, Eric García o incluso Ronald Araújo.

Tampoco está claro si João Cancelo será titular por la izquierda o si lo será Alejandro Balde; por ello, lo único seguro es la presencia de Joan García en la portería y de Jules Koundé en el lateral derecho.

Si Flick no se decide por De Jong como acompañante de Pedri, Eric García también aparece como alternativa. En ataque, Lamine Yamal tiene garantizada su presencia, mientras que Fermín López, Dani Olmo, Ferran Torres y Robert Lewandowski se disputan los otros puestos.

Por parte del Celta, el técnico Claudio Giráldez ha descartado al argentino Franco Cervi, al lateral serbio Mihailo Ristic y al defensa Manu Fernández.

La novedad en la convocatoria es Andrés Antañón, procedente de las categorías inferiores del club.

El técnico del FC Barcelona, Hansi Flick durante la rueda de prensa ofrecida ayer. EFE/A. García

Hansi Flick quiere renovar su contrato con Barcelona

El técnico alemán Hansi Flick dejó claro que su deseo es continuar al frente del FC Barcelona: "Ese es mi plan, desde luego, será la última etapa en mi carrera, pero no es el momento de hablar de eso porque tenemos semanas importantes por delante".

En la previa del duelo frente al Celta, Flick expresó que le gustaría seguir como entrenador "cuando el estadio esté acabado", una afirmación que sugiere su intención de permanecer en el cargo más allá de junio de 2027.

Asimismo, el entrenador reconoció que su "gran sueño" es conquistar la Liga de Campeones con el conjunto azulgrana. "Hay dos cosas que me gustarían y una es esa ganar la 'Champions'. Creo que podemos, tenemos un equipo fantástico y tenemos que tomar las decisiones adecuadas en el mercado de fichajes", señaló.

"No hay que hacer tonterías y tomar las decisiones correctas. El equipo es joven y tenemos mucho potencial para mejorar, una buena estructura. Quiero ser el entrenador de este equipo cuando el estadio esté acabado", concluyó.

¿Cuándo y dónde ver Barcelona vs Celta de Vigo?

Fecha: Miércoles 22 de abril

Horario: 13:20 horas

Canal: Sky Sports 522

Alineaciones probables para el Barcelona vs. Celta de Vigo

FC Barcelona: Joan García; Koundé; Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Eric García o De Jong; Lamine Yamal, Fermín López, Dani Olmo; y Ferran Torres o Lewandowski.

Celta de Vigo: Radu; Álvaro Núñez, Javi Rodríguez, Marcos Alonso, Carreira; Rueda, Moriba, Sotelo, Mingueza; Aspas, Williot y Jutglà.

Árbitro: José Luis Munuera Montero.

