En una operación que marca el fin de una era para el futbol tapatío, fuentes cercanas al empresario José Miguel Bejos confirmaron a EL INFORMADOR que se ha concretado la venta del Atlas FC . Esta transacción pone fin a la gestión de Grupo Orlegi al frente de los Zorros, abriendo paso a un nuevo proyecto liderado por el actual propietario de los Pericos de Puebla.

De acuerdo con la información obtenida, el acuerdo entre ambas partes es total. Sin embargo, por protocolos internos de la Liga MX, Grupo Orlegi hará oficial la salida de la institución y presentará formalmente al nuevo dueño hasta la próxima Asamblea de Dueños, que se llevará a cabo en el mes de mayo. En dicho foro se ratificará el cambio de certificado de afiliación y se detallarán los planes de la nueva directiva para el Apertura 2026.

José Miguel Bejos es un empresario con una trayectoria sólida en el deporte y la infraestructura . Es ampliamente conocido por ser el dueño de los Pericos de Puebla en la Liga Mexicana de Beisbol, equipo al que llevó al campeonato en 2023.

Su llegada al Atlas representa su incursión formal en el futbol de primera división tras años de éxito en el diamante.

Grupo Orlegi adquirió al Atlas en mayo de 2019, tras una negociación con TV Azteca. Durante estos siete años de propiedad, la gestión transformó la historia del club al conseguir el histórico bicampeonato (Apertura 2021 y Clausura 2022), terminando con una sequía de siete décadas. La venta del equipo responde directamente a los lineamientos de la liga para erradicar la multipropiedad, permitiendo que el grupo concentre sus esfuerzos en Santos Laguna y sus inversiones en el extranjero.

SV