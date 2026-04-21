Cruz Azul volverá a jugar en el Estadio Banorte

Luego de casi dos años y medio, Cruz Azul regresará, momentáneamente, al Estadio Banorte para disputar el partido contra Necaxa correspondiente a la jornada 17 del Clausura 2026 el próximo domingo 26 de abril a las 19:00 horas. Sin embargo, sus compromisos de Liguilla seguirán llevándose a cabo en el Estadio Cuauhtémoc.

Este martes, a través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, el club celeste informó sobre el cambio de sede que aprobaron las autoridades de la Liga MX . Así como también agradeció el apoyo a la administración del Coloso de Santa Úrsula para hacer posible su regreso.

“CF Cruz Azul informa a su afición que ha sido aprobado el cambio de sede para el partido correspondiente a la jornada 17 del Torneo Clausura 2026 ante Necaxa.

Agradecemos el apoyo tanto de la Liga MX como de la administración del Estadio Banorte para este movimiento que nos permitirá reconectar con nuestra afición en la Ciudad de México. Los partidos de la Liguilla se seguirán manteniendo en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla”, se lee en el comunicado.

En el mismo informe se señaló que los juegos de Liguilla continuarán efectuándose en el inmueble de Puebla, por lo que sólo podrán reencontrarse con su afición de la capital para el cotejo ante los hidrocálidos.

La última ocasión en la que la Máquina disputó un partido en el antes llamado Estadio Azteca fue en la fecha 17 del Apertura 2023 , cuando cayeron 1-2 frente al conjunto de Puebla. En dicho torneo, Cruz Azul culminó en la decimosexta posición viendo frustrada la oportunidad de estar en la Fiesta Grande.

SV