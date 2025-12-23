Navidad en la NBA: Los partidos y actuaciones que hicieron historia

Cada 25 de diciembre, la NBA se convierte en el escenario de duelos memorables y actuaciones individuales que quedan para la historia. Desde remontadas imposibles hasta triples-dobles históricos, los partidos navideños han sido testigos de momentos épicos que marcaron carreras y consolidaron rivalidades.

Ante este panorama, en EL INFORMADOR repasamos los encuentros más destacados y las actuaciones más espectaculares que han hecho de la Navidad un día inolvidable para jugadores y aficionados.

En 2024, Lakers y Warriors ofrecieron un duelo navideño para la historia en el Chase Center, decidido por apenas dos puntos, el primer encuentro tan cerrado en Navidad desde 2016. Steph Curry se lució con 38 puntos y ocho triples, incluidos ocho puntos en los últimos 25.7 segundos, mientras que LeBron James aportó 31 puntos y 10 asistencias. Sin embargo, Austin Reaves se robó el final con la canasta de la victoria a un segundo del cierre, completando un triple-doble con 26 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias, y convirtiéndose en el décimo jugador en lograrlo en un Día de Navidad.

La Navidad de 2019 presentó el primer enfrentamiento completo entre Clippers y Lakers tras los cambios de plantilla: Kawhi Leonard y Paul George con los Clippers; LeBron James y Anthony Davis con los Lakers. Los Lakers llegaron a dominar por 15 puntos, pero los Clippers lograron una remontada en la segunda mitad gracias a los 35 puntos y 12 rebotes de Leonard. Con tres puntos de diferencia y solo 20 segundos restantes, Patrick Beverley bloqueó un triple de LeBron, y George sentenció con dos tiros libres, en un duelo marcado por 16 cambios de liderazgo y 11 empates.

En 2016, Cavaliers y Warriors protagonizaron un partido histórico tras la llegada de Kevin Durant a Golden State. Los Warriors llegaron a tener una ventaja de 14 puntos con menos de 10 minutos por jugar, pero Cleveland remontó y se puso al frente a 1:43 del final. Curry volvió a adelantar a Golden State 29 segundos después, pero Kyrie Irving anotó un tiro en suspensión a 13 segundos del cierre, asegurando la victoria de los Cavaliers, mientras Durant fallaba la última oportunidad.

En 2010, LeBron James deslumbró en su primer partido navideño con el Heat tras “La Decisión”, al enfrentar a los bicampeones Lakers. Terminó con 27 puntos, 11 rebotes, 10 asistencias y cuatro robos, además de un 8 de 14 en tiros de campo, convirtiéndose en el primer jugador en 40 años y el cuarto en la historia en conseguir un triple-doble en un Día de Navidad.

En 2008, Lakers y Celtics reavivaron su histórica rivalidad tras las Finales previas en un partido muy reñido, con nueve empates, tres de ellos en el último cuarto. Kobe Bryant lideró a Los Ángeles con 27 puntos, nueve rebotes y cinco asistencias, mientras Pau Gasol sumó 20 puntos, nueve de ellos en los minutos finales. La victoria le dio a Phil Jackson su triunfo número mil, convirtiéndose en el entrenador que más rápido alcanzó esa cifra y el sexto en la historia en lograrlo.

En 2004, Miami Heat y Los Angeles Lakers protagonizaron un duelo memorable marcado por la tensión entre Shaquille O’Neal y Kobe Bryant antes del salto inicial. El partido estuvo lleno de emoción, con 12 cambios de liderazgo y 12 empates. Bryant lideró a los Lakers con 42 puntos y seis asistencias, mientras que Shaq sumó 24 puntos, 11 rebotes y tres tapones. Dwyane Wade brilló con 29 puntos y 10 asistencias y, aunque falló dos tiros clave al final, Miami se impuso en la prórroga.

Actuaciones individuales memorables en los juegos de Navidad

Entre las actuaciones individuales más memorables de la historia navideña de la NBA se destacan varios hitos. En 2003, Tracy McGrady lideró al Orlando Magic con 41 puntos, 11 asistencias y ocho rebotes para vencer 113-101 en tiempo extra a los Cavaliers de un debutante LeBron James, quien registró 34 puntos y seis asistencias.

Ocho años después, en 2011, Derrick Rose anotó el tiro de la ventaja a 4.8 segundos del final para que los Chicago Bulls remontaran 11 puntos y vencieran a los Lakers 88-87, con Luol Deng bloqueando el intento final de Kobe Bryant. En 2018, Kyrie Irving empató el juego a 20 segundos del final y anotó triples consecutivos en tiempo extra, guiando a los Boston Celtics a una victoria por 121-114 sobre los 76ers de Philadelphia.

En tiempos más recientes, Nikola Jokic registró en 2022 un triple-doble histórico de 41 puntos, 15 rebotes y 15 asistencias en la victoria por 128-125 en tiempo extra sobre los Suns, convirtiéndose en el tercer jugador en la historia en lograr esas cifras en temporada regular.

Al año siguiente, en 2023, Luka Dončić firmó un partido espectacular con 50 puntos, 15 asistencias, seis rebotes, cuatro robos y tres bloqueos, llevando a los Dallas Mavericks a superar 128-114 a los Suns y convirtiéndose en el primer jugador en alcanzar todos esos totales en un solo juego de la NBA.

