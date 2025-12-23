El Club América ha formalizado este martes una alianza estratégica de alto nivel con grupos de inversión internacionales, marcando un momento histórico en la gestión del equipo más laureado de México.

Según un comunicado oficial emitido por la institución, el acuerdo busca integrar experiencia global y tecnología de vanguardia para asegurar la competitividad del club en los próximos años.

Emilio Azcárraga Jean, quien continuará desempeñándose como Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración, detalló que la alianza incluye a General Atlantic, una firma de inversión con presencia internacional, y a The Kraft Analytics Group (KAGR). Esta última es una empresa especializada en tecnología y análisis de datos vinculada al Kraft Group, entidad propietaria de los Patriots de Nueva Inglaterra de la NFL y del Revolution de Nueva Inglaterra de la MLS.

La directiva subrayó que, aunque se incorpora capital y visión de largo plazo de socios extranjeros, la identidad y el rumbo del equipo no cambiarán. La familia Azcárraga conservará el control mayoritario tanto del Club América como del Estadio Banorte, garantizando que el liderazgo operativo permanezca en las manos que han guiado al equipo por décadas.

Un componente central de este anuncio es la evolución de su infraestructura. El Estadio Banorte se encuentra actualmente en un proceso de transformación integral. El objetivo es ofrecer una experiencia de clase mundial a los aficionados, con instalaciones más cómodas y tecnológicas. Esta remodelación cobra especial relevancia de cara al compromiso internacional de 2026, donde el inmueble volverá a ser el centro del futbol global al albergar el partido inaugural de la próxima Copa del Mundo del 2026.

Con este movimiento, el Club América busca un equilibrio entre la tradición que define su historia y las exigencias del futbol moderno profesional. La institución reafirmó su compromiso de seguir luchando por campeonatos y fortalecer su presencia internacional, impulsada ahora por una estructura financiera y tecnológica de escala global.

SV