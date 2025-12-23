Raúl Jiménez se acerca al Top 5 de goleadores latinos en la Premier League

Raúl Jiménez continúa dejando su huella en la Premier League. El pasado lunes, en la jornada 17 del torneo inglés, el delantero mexicano volvió a aparecer en el marcador para darle al Fulham la victoria por 1-0 sobre el Nottingham Forest. Su anotación, la única del partido, reflejó su capacidad para aparecer en los momentos clave y reafirmó su importancia en el esquema ofensivo del equipo.

Con este gol, Jiménez alcanzó su tercer tanto en liga durante la temporada 2025-26 y el cuarto considerando todas las competencias en las que participa el Fulham. Además, sumó su gol número 25 con los Cottagers y el 62 en la Premier League, contabilizando también su etapa en el Wolverhampton. Este registro lo acerca cada vez más al Top 5 de goleadores latinos en la historia de la liga inglesa, un logro que pocos jugadores han alcanzado.

Actualmente, Raúl está a nueve goles de Richarlison, quien ocupa la quinta posición entre los máximos anotadores latinos en la Premier League. Por encima de él, Gabriel Jesús se mantiene en el cuarto lugar con 76 anotaciones, mientras que Robert Firmino se ubica en el tercer puesto con 82 goles, gracias a su paso por el Liverpool. Alcanzar a estos delanteros activos y consolidados no será sencillo para Jiménez, quien tendrá que mantener un ritmo goleador constante en las próximas jornadas.

El siguiente objetivo del “Lobo de Tepeji” es igualar a Alexis Sánchez, quien sumó 63 goles entre Arsenal y Manchester United, uno más que Jiménez. Más allá de Sánchez, Luis Suárez se encuentra en la sexta posición con 69 anotaciones, tras ser superado por Richarlison y Gabriel Jesús. Cada gol que marca Jiménez lo acerca no solo a superar a estos históricos delanteros, sino también a consolidarse como uno de los grandes referentes latinoamericanos en la Premier League.

La temporada 2025-26 se perfila como un año clave para Jiménez. Su capacidad para mantener regularidad en el Fulham y aparecer en los momentos decisivos lo coloca como una pieza indispensable del equipo. Con su instinto goleador, experiencia y liderazgo, el mexicano no solo sueña con entrar al Top 5 de goleadores latinos en la historia de la liga, sino también con seguir consolidando su legado en el futbol inglés y, potencialmente, proyectarse como un referente para la Selección Mexicana.

¿Quiénes son los goleadores latinos de la Premier League?

Sergio Agüero – Manchester City – 184 goles – Argentina Carlos Tévez – West Ham, Manchester United, Manchester City – 84 goles – Argentina Robert Firmino – Liverpool – 82 goles – Brasil Gabriel Jesús – Manchester City, Arsenal – 76 goles – Brasil Richarlison – Watford, Everton, Tottenham – 71 goles – Brasil Luis Suárez – Liverpool – 69 goles – Uruguay Alexis Sánchez – Arsenal, Manchester United – 63 goles – Chile Raúl Jiménez – Wolverhampton, Fulham – 62 goles – México Gustavo Poyet – Tottenham, Chelsea – 54 goles – Uruguay Javier “Chicharito” Hernández – Manchester United, West Ham – 53 goles – México

SV