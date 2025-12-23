Atlas arranca con pie derecho sus amistosos de pretemporada

Atlas dio el primer paso en su camino rumbo al Clausura 2026 con una victoria en su debut de pretemporada, luego de imponerse 3-2 a Tepatitlán FC, conjunto de la Liga de Expansión, en un duelo amistoso celebrado en las instalaciones de la Academia AGA.

Tras varias semanas de intenso trabajo físico y táctico, que incluyeron una exigente etapa de playa, el equipo de Diego Cocca comenzó la fase de partidos de preparación con un encuentro atípico, disputado a cuatro tiempos de 30 minutos, formato que permitió al cuerpo técnico observar a fondo a su plantel y dar minutos a distintos elementos.

El marcador final reflejó buenas sensaciones para los Zorros, que mostraron orden, dinámica y variantes ofensivas en este primer ensayo. Los goles del conjunto rojinegro fueron obra de Aldo Rocha, capitán y referente del mediocampo, Diego González y Adrián Mora, quienes capitalizaron el dominio del Atlas en lapsos importantes del encuentro.

Más allá del resultado, el compromiso ante Tepatitlán sirvió para comenzar a afinar automatismos, probar esquemas y evaluar el rendimiento individual de jugadores que buscan consolidarse de cara al arranque del torneo. La intensidad mostrada y la respuesta del equipo dejaron un balance positivo en este arranque de pretemporada.

El calendario de preparación para Atlas continuará el próximo sábado 27 de diciembre, cuando se mida a Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, también en la Academia AGA.

Posteriormente, La Academia cerrará sus duelos de preparación del año enfrentando a Necaxa el martes 30 de diciembre, nuevamente en casa, en un duelo que representará una prueba de mayor exigencia ante un rival de Primera División.

Además, como parte de la recta final rumbo al Clausura 2026, Atlas será protagonista de la Copa Pacífica Centenario Universidad de Guadalajara, cuadrangular que se disputará los días 3 y 4 de enero en el Estadio Jalisco, junto a Rayados de Monterrey, Chivas y Leones Negros, en el marco del centenario de la refundación de la UdeG.

SV