Navidad en la NBA, el trono en juego

La NBA llega a su cita más sagrada, el 25 de diciembre, en un estado de ebullición que pocas veces habíamos presenciado. No es solo una jornada de exhibición; es una declaración de intenciones en una temporada 2025-2026 que ha roto todos los pronósticos. Mientras las familias se reúnen, en las duelas de Estados Unidos se librará una batalla por la jerarquía de una liga que parece haber iniciado una nueva era.

El menú navideño de este año es, sencillamente, histórico. La acción arranca en el Madison Square Garden, donde los Knicks de New York, flamantes campeones de la NBA Cup, reciben a los Cavaliers de Cleveland. Los Knicks de Jalen Brunson han recuperado ese aura de invencibilidad en casa, pero se enfrentan a unos Cavs que, liderados por Donovan Mitchell, buscan demostrar que su séptimo puesto en el Este es solo un espejismo estadístico.

Sin embargo, el plato fuerte llega desde Oklahoma City. Los Thunder, vigentes campeones y actuales dueños del mejor récord de la liga, se miden ante la amenaza más exótica y peligrosa del Oeste: los Spurs de San Antonio. Este duelo no es solo un partido; es el choque generacional entre Shai Gilgeous-Alexander y Victor Wembanyama. Los Spurs llegan con una racha de seis triunfos seguidos y un "Wemby" que parece haber descifrado el código del baloncesto moderno, promediando números de MVP.

La tarde continuará con el morbo en San Francisco. Los Warriors de Golden State de Stephen Curry, que luchan por mantenerse en puestos de Play-In, reciben a unos Mavericks de Dallas que extrañan la magia de antaño pero que siempre son un peligro con Cooper Flagg en sus filas. Inmediatamente después, el foco se traslada a Los Ángeles. Los Lakers, ahora bajo el mando absoluto de Luka Dončić (líder anotador de la liga), reciben a unos Rockets de Houston que cuentan con la veteranía de Kevin Durant. Es el duelo de la "L" contra la "K": Luka frente a un Durant que busca un último baile de gloria en Texas.

La jornada cerrará con una reedición de tensiones en las montañas: Timberwolves contra Nuggets. Anthony Edwards viaja a Denver para intentar frenar a un Nikola Jokić que está firmando una temporada de videojuego, liderando la liga en rebotes y asistencias simultáneamente.

Pero la Navidad no termina el 25. El 26 de diciembre, la jornada de nueve partidos servirá para medir la profundidad de los equipos. Los sorprendentes líderes del Este, los Pistons de Detroit, visitarán a Utah con la misión de demostrar que su liderato no es un regalo de Santa Claus, sino una realidad forjada por Cade Cunningham. Mientras tanto, los Celtics viajarán a Indiana buscando redimirse de un diciembre irregular, y los 76ers de Tyrese Maxey chocarán contra los rocosos Bulls en Chicago.

A estas alturas, la narrativa de la temporada está clara: el cambio de guardia es un hecho. Equipos históricos como los Bucks o los Clippers navegan en la mediocridad, mientras que proyectos jóvenes y ambiciosos como Oklahoma, Detroit y San Antonio han tomado las llaves de la ciudad. El 25 y 26 de diciembre no son solo fechas en el calendario; son el examen final de mitad de curso para quienes aspiran al anillo en junio de 2026. La mesa está servida, y el banquete promete ser inolvidable.

Los líderes (dominio total)

Conferencia Oeste: El Thunder de Oklahoma City es el amo absoluto de la NBA. Con un registro impresionante, vienen de ser campeones y no han bajado el ritmo. Les siguen de cerca los Spurs de San Antonio y los Nuggets de Denver.

Conferencia Este: La gran campanada la dan los Pistons de Detroit, que lideran el Este. Tras años en el fondo, Detroit ha despertado. Los Knicks de New York, recientes ganadores de la NBA Cup, ocupan la segunda posición.

Las sorpresas y los "perdedores"

Sorpresas : Sin duda, los Pistons de Detroit. De ser colistas a líderes de conferencia. También destacan los Spurs de San Antonio, que con un Victor Wembanyama dominante ya pelean la cima del Oeste.

: Sin duda, los Pistons de Detroit. De ser colistas a líderes de conferencia. También destacan los Spurs de San Antonio, que con un Victor Wembanyama dominante ya pelean la cima del Oeste. Más perdedores: En el Este, los Wizards de Washington y los Pacers de Indiana no encuentran el rumbo. En el Oeste, decepcionan los Clippers y los Kings de Sacramento, hundidos en el fondo de la tabla.

Jugadores destacados

Luka Dončić (Lakers): Líder de anotación de la liga con 34.1 puntos por partido. Su llegada a Los Ángeles ha transformado al equipo.

Nikola Jokić (Nuggets): Sigue siendo el jugador más completo. Lidera en rebotes y asistencias, promediando un triple-doble casi cada noche.

Shai Gilgeous-Alexander (Thunder): El motor del mejor equipo de la liga, promediando 32.5 puntos con una eficiencia asombrosa.

Victor Wembanyama (Spurs): Ha dado el salto definitivo al estrellato, liderando a los Spurs a vivir un gran momento.

Cade Cunningham (Pistons): El arquitecto del milagro en Detroit, segundo máximo asistente de la NBA.

Jornada navideña 25 de diciembre

Cavaliers de Cleveland vs Knicks de Nueva York

Spurs de San Antonio vs Thunder de Oklahoma City

Dallas Mavericks vs Warriors de Golden State

Rockets de Houston vs Lakers de Los Ángeles

Minnesota Timberwolves vs Nuggets de Denver

26 de diciembre

Heat de Miami vs Hawks de Atlanta

Hornets de Charlotte vs Magic de Orlando

Raptors de Toronto vs Wizards de Washington

Celtics de Boston vs Pacers de Indiana

76ers de Filadelfia vs Bulls de Chicago

Bucks de Milwaukee vs Girzzlies de Memphis

Suns de Phoenix vs Pelicans de Nueva Orléans

Pistons de Detroit vs Jazz de Utah

Clippers de Los Ángeles vs Trail Blazers de Portland

SV