Un cambio al reglamento podría entrar en vigor para beneficiar a los equipos de la Liga MX que califiquen a la Liguilla del Torneo Clausura 2026.

El inicio de la próxima temporada del futbol mexicano está cada vez más cerca, con el primer partido programado para el viernes 9 de enero de 2026. La fase final de este certamen se desarrollará poco antes del arranque del Mundial de 2026, lo que implica que algunos equipos del futbol nacional perderán jugadores convocados a la Selección Mexicana durante la Liguilla. Sin embargo, podría implementarse una modificación al reglamento para beneficiarlos durante su participación.

¿De qué se trata el cambio al reglamento que beneficiaría a equipos que califiquen a la Liguilla?

Según reportes de ESPN, durante la Asamblea de la Liga MX, todos los dueños votaron a favor de una propuesta que permitiría a los equipos que avancen a la fase final del Torneo Clausura 2026 sumar refuerzos provenientes de los conjuntos ya eliminados. Cabe destacar que esta propuesta aún está en fase de aprobación y no es oficial.

"Los equipos que ya no estén calificados a la Liguilla y tengan jugadores mexicanos, que puedan reforzar a los que entreguen jugadores, se puede hacer, por ese periodo nada más de Liguilla, igualito que lo que sucedió con el Mundial de Clubes", dijo Armando Martínez, presidente del Pachuca, al medio antes mencionado.

¿Qué falta para que se pueda permitir el cambio en el reglamento?

No basta con la aprobación de los involucrados en la Asamblea de la Liga MX, ya que también se requiere el visto bueno de la FIFA para poder hacerlo oficial.

Para la Liguilla del siguiente torneo, un par de equipos no contará con los futbolistas convocados por el técnico del Tri, Javier "Vasco" Aguirre, puesto que ellos se concentrarán con el conjunto nacional a partir del 4 de mayo. Los equipos que tengan jugadores convocados podrán reforzarse con futbolistas mexicanos, una situación similar a la que ocurrió durante el Mundial de Clubes el pasado verano.

¿Cuándo es la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX?

La Liguilla (cuartos de final) del próximo Torneo Clausura 2026 se llevará a cabo durante el mes de mayo, concluyendo la fase regular el 26 de abril.

Los partidos de ida de la Liguilla están programados tentativamente para el 2 y 3 de mayo, mientras que los de vuelta se disputarán el 9 y 10.

Las semifinales se jugarán el 13 y 14 de mayo (ida), y los encuentros de vuelta serán el 16 y 17 de mayo.

La final se jugaría el 21 de mayo (ida) y la vuelta se desarrollaría el 24 de mayo.

Es importante destacar que ya no existirá la fase de Play-In, por lo que clasificarán a la Liguilla los 8 equipos que mejor cierren la fase regular del Clausura 2026.

