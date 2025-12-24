La estrategia para tener una vida más activa

El sedentarismo se ha convertido en uno de los grandes enemigos silenciosos de la vida moderna. Jornadas laborales extensas frente a una pantalla, traslados largos y momentos de ocio cada vez más pasivos han normalizado pasar más de ocho horas al día sentados.

Más allá del ejercicio formal, el objetivo principal debe ser romper los periodos prolongados de inactividad. Levantarse cada hora, estirarse o caminar por la casa tiene un impacto positivo inmediato. Subir escaleras, estacionarse más lejos o caminar mientras se habla por teléfono. Estas acciones cotidianas, sumadas a lo largo de la semana, generan más movimiento que una sola sesión aislada de gimnasio.

Escuchar al cuerpo es fundamental en este proceso. El cansancio muscular es parte natural de la adaptación, pero el dolor punzante en las articulaciones es una señal de alerta. Asimismo, la actividad física no puede sostenerse sin dos pilares básicos: hidratación adecuada y un buen descanso. Dormir bien no es un lujo, es parte del entrenamiento.

Para quienes buscan empezar en casa, no se requiere equipo costoso. Un circuito sencillo, realizado tres veces por semana, puede marcar la diferencia. Sentadillas apoyándose en una silla fortalecen piernas y glúteos; flexiones en pared trabajan brazos y pecho sin sobrecargar la espalda; el puente de glúteo activa la cadena posterior, muy afectada por estar sentados; y la marcha en el sitio eleva la frecuencia cardiaca de forma segura.

Iniciar una vida activa es, en esencia, recuperar la autonomía del cuerpo. No se trata de perfección, sino de movimiento constante. En pocas semanas, lo que hoy parece esfuerzo se transforma en una necesidad vital.

Fomentar una vida activa