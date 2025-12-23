Armando González fue reconocido como el mejor futbolista del Torneo Apertura 2025, distinción otorgada por la afición a través de las redes sociales de la Liga MX. El delantero del Guadalajara se consolidó como la gran figura del certamen gracias a su destacada actuación y contundencia frente al arco rival.

A través de las redes sociales de la Liga MX se dio a conocer que el goleador del Guadalajara fue elegido por la afición como el mejor futbolista del pasado certamen.

“‘Otaku’, campeón de goleo y también el Tecate Jugador del Torneo. Ustedes lo eligieron y él se lo ganó. ¡Felicidades al goleador de las Chivas, Armando González!”, publicó la Liga BBVA MX en su comunicado oficial.

El reconocimiento como Jugador del Torneo llegó como consecuencia directa de su impacto en los momentos decisivos. “La Hormiga” González fue protagonista del semestre gracias a su instinto goleador y liderazgo ofensivo con las Chivas de Guadalajara. Con 12 anotaciones y un liderato compartido en la tabla de goleo individual, el delantero se posicionó como una de las figuras más influyentes del futbol mexicano durante el certamen.

La contundencia de González quedó reflejada en sus estadísticas a lo largo del torneo. El delantero disputó 18 encuentros entre la fase regular y la liguilla, consolidándose como pieza fija en el once del conjunto tapatío. Su eficacia frente al arco se tradujo en 12 anotaciones, cifra con la que se proclamó campeón de goleo, distinción que compartió con Paulinho, del Toluca, y Joao Pedro, del Atlético de San Luis.

Más allá de los goles, su entrega física quedó reflejada en los registros de juego. Con 1,191 minutos sobre el terreno de juego, Armando fue el atacante con mayor regularidad en el plantel rojiblanco. Su habilidad para jugar de espaldas, su fortaleza en el juego aéreo y su definición de primera intención lo convirtieron en una amenaza constante para las defensas rivales a lo largo de las 17 jornadas del torneo.

La consolidación de Armando González dentro de Chivas ya tuvo su primer gran respaldo institucional. El delantero renovó recientemente su contrato con el Guadalajara hasta 2029, asegurando la permanencia de uno de los atacantes más determinantes del plantel.

Con esta distinción, “La Hormiga” se suma a una lista selecta de delanteros surgidos del Rebaño Sagrado, emulando lo logrado por figuras históricas como Javier “Chicharito” Hernández y Alan Pulido, los últimos grandes campeones de goleo del club.

SV