Nayarit barre a Charros de Jalisco en el Coloso del Pacífico

La racha positiva de los Charros de Jalisco llegó a su fin en el momento menos esperado. Luego de haber hilvanado seis triunfos consecutivos, la novena zapopana fue frenada en seco por los Jaguares de Nayarit, que se quedaron con la doble cartelera disputada en el Coloso del Pacífico y concretaron la barrida con pizarras idénticas de 4-2.

El primer partido, con derrota

La jornada resultó cuesta arriba para los Charros desde el arranque del primer encuentro, donde la ofensiva local castigó temprano al pitcheo jalisciense a base de cuadrangulares. Axel Muñoz fue el abridor por Jalisco, pero apenas pudo trabajar una entrada y dos tercios, lapso en el que permitió las cuatro carreras del rival, todas por la vía del jonrón, situación que marcó el rumbo del juego. Posteriormente, Alemao Hernández relevó con una sólida actuación de 4.1 entradas sin permitir anotación, aunque el daño ya estaba hecho.

Jaguares tomó ventaja rápidamente con un cuadrangular de tres carreras de Aaron Zavala y, de manera consecutiva, Niko Vásquez se voló la barda para colocar el 4-0. Charros intentó reaccionar con un batazo de cuatro esquinas de Cristopher Gastélum y un elevado de sacrificio de Francisco Córdoba que permitió anotar a Julián Ornelas, pero la remontada no fue suficiente.

Así fue el segundo juego

Para el segundo duelo, el panorama no cambió demasiado. Luis Payán abrió por los Charros y lanzó cuatro entradas y un tercio, en los que permitió cuatro carreras, tres de ellas producto de un cuadrangular de José Manuel Orozco, quien volvió a ser pieza clave para los nayaritas. El batazo de Orozco en la segunda entrada puso a Jaguares con ventaja de 3-0 y marcó el ritmo del encuentro.

Jalisco volvió a responder con poder en la quinta entrada gracias a un jonrón solitario de Dean Nevárez, pero Nayarit recuperó la diferencia en el cierre del mismo inning con un batazo productor de Justin Wylie. Los Charros lograron una carrera más en la séptima alta, aunque la reacción se quedó corta y el marcador se mantuvo 4-2.

Con esta barrida, los Charros ven cortada su inercia ganadora y deberán pasar página rápidamente. El equipo regresará este miércoles a la zona metropolitana de Guadalajara para celebrar la Noche Buena y, a partir del jueves, recibir en el Estadio Panamericano a los Algodoneros de Guasave, serie en la que buscarán reencontrarse con el triunfo y retomar el buen paso mostrado en jornadas anteriores.

