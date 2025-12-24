Naturaleza y deporte sin salir de la ciudad

Las vacaciones decembrinas son el pretexto ideal para convivir en familia, descubrir nuevos lugares y alejarse del ruido de la ciudad. No obstante, entre los regalos navideños, los gastos de las cenas de Noche Buena y Fin de Año, así como la búsqueda del outfit ideal para estrenar en estas fechas, muchas personas optan por permanecer dentro de la zona metropolitana, bajo la idea de que las opciones de entretenimiento son limitadas.

Para fortuna de los tapatíos, Guadalajara y sus alrededores tienen múltiples lugares de recreación para pasar tiempo con amigos o familiares, e incluso, en solitario. Por lo que, en , repasamos la lista de los sitios que ofrece la Perla Tapatía para mantenerse en movimiento durante estas vacaciones.

Senderismo, naturaleza y un reto demandante

Afortunadamente, Guadalajara está rodeada por un relieve montañoso que brinda una excelente opción para reconectar con la naturaleza sin tener que manejar varias horas por carretera y a varios de ellos se puede llegar a través del transporte público.

Como claro ejemplo está la Barranca de Huentitán que representa un sitio ideal si lo que quieres es desafiar a tu propio cuerpo a una caminata extenuante que pondrá a prueba tu condición, resistencia, capacidad y fuerza. Este lugar es muy popular entre la sociedad tapatía porque, además de lo que implica físicamente para las personas, también ofrece hermosas vistas montañosas y arboladas.

Otros sitios similares a la barranca dentro de la zona metropolitana son el Cerro de Bugambilias, El Diente y Bosque de La Primavera. Ahora, si en tus posibilidades está salir un poco más allá de la zona conurbada, existen otras opciones como el Cerro del Obispo en Guachinango, el Nevado de Colima, el Volcán y los Azules de Tequila y la Sierra de San Juan Cosalá.

Naturaleza, deporte y recreación se combinan en distintos puntos de la ciudad. EL INFORMADOR/A. Navarro

De running por la ciudad

En los últimos años, los runners se han apoderado de la ciudad y esta actividad es cada vez más popular entre la sociedad tapatía. Por lo que, si tú te quieres adentrar a este pasatiempo existen sitios adecuados que pueden generarte inspiración para comenzar, tal como el Bosque del Centinela, Bosque Los Colomos o Parque Metropolitano.

También se puede realizar ciclismo, caminata al aire libre, o incluso, en el Parque Metropolitano y Los Colomos se ofrecen clases de yoga o meditación, ideales para encontrar la paz interior y relajarse.

Deporte al alcance de todos

En los últimos años, el gobierno de Jalisco ha mostrado interés en rehabilitar las diferentes unidades deportivas que existen en la zona metropolitana. Tan sólo en Zapopan se han llegado a contabilizar alrededor de 90 y en Guadalajara cerca de 84.

Dentro de algunas de ellas se pueden practicar diversos deportes como básquetbol, futbol, atletismo o beisbol. De las más populares están la Flores Magón, Tabachines, Revolución, El Polvorín, López Mateos, Tucson, Independencia, Parque de la Solidaridad, Parque Agua Azul.

Algunos pensarían que, para poder jugar pádel se necesitaría ir a pagar en algún club privado, sin embargo, en la glorieta de La Normal existen canchas con acceso gratuito. Y por la misma zona también se tiene pistas para practicar skateboarding y BMX, sin costo alguno.