El pasado 3 de febrero dieron inicio las Clasificatorias para el Mundial Sub-17 de la Confederación de Futbol Asociación de Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) 2026. Un total de 34 asociaciones, entre ellas la dirigida por Carlos Cariño, iniciaron su camino rumbo a la clasificación a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2026.

Este jueves, el Tri se disputará un forzado partido contra sus iguales de Trinidad y Tobago: te diremos a qué hora y a través de qué canales y plataformas ver EN VIVO este encuentro .

México, líder del Grupo A

Tanto Barbados como México habían ganado sus dos partidos en esta etapa de Clasificación y se disputaban la cima del Grupo A; sin embargo, la incertidumbre llegó a su fin el pasado lunes tras el enfrentamiento de ambas naciones que otorgó el gane y el pase al Mundial Sub-17 en Qatar 2026 .

A penas a los tres minutos del partido, la Selección Mexicana ya lo ganaba por marcador de 1-0. Noé Mota marcó el segundo tanto al minuto 6' y un minuto después, Adán Sánchez habría colocado la tercera diana en favor del Tri, con el que se ponían cifras casi definitorias hasta el final del primer tiempo.

Lee también: Canelo Álvarez abre la esperanza de una revancha con Bivol

En el arranque del complemento, Barbados salió con más ímpetu y lograron marcar el "gol de la honra", que para casi nada le alcanzó luego de que los dirigidos por Cariño marcaran el cuarto tanto en una jugada de táctica fija.

México termina la jornada con nueve puntos y una diferencia de goles positiva de 17 goles a favor .

¿Dónde ver EN VIVO el partido México vs Trinidad y Tobago?

Aunque con esta victoria el equipo mexicano lidera el Grupo A, todavía tendrán que enfrentarse a Trinidad y Tobago en el último encuentro de las Clasificatorias, aunque ya tenga boleto asegurado.

Fecha: 12 de febrero

Hora: 17:00 horas

Transmisión: Disney+ Premium y ESPN

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

Te recomendamos: Marcelo Flores cambia a México por Canadá

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF