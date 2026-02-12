El pasado 3 de febrero, dio inicio la Copa de Campeones de la Copa de Campeones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) 2026. El 4 de febrero, Cruz Azul hizo su debut en la competencia en un enfrentamiento de Ida contra Vancouver FC, del cual resultaron ganadores con un aplastante resultado 0-3.

La Máquina volverá a la cancha para enfrentarse en el juego de Vuelta contra la escuadra de Canadá. Te diremos a qué hora y en qué canales ver EN VIVO el partido que podría enviar a los Cementeros a Octavos de Final de la Concachampions 2026 .

¿Cómo llega Cruz Azul al partido contra Vancouver FC?

Sin duda, al igual que en el torneo pasado, Cruz Azul mantiene un buen nivel en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX: los Cementeros suman 10 puntos luego de cinco encuentros en los que han acumulado nueve goles a favor, logros que mantienen a La Máquina en el tercer puesto de la tabla general.

Su último partido de este torneo fue contra el actual Bicampeón de la liga mexicana, los Diablos Rojos del Toluca, con quienes empataron a uno, resultado nada malo, considerando el excelente nivel que ha demostrado en dos torneos semestrales el equipo del centro de México.

En el partido de este jueves en la Concachampions 2026, Cruz Azul se mantiene como el favorito para pasar a los Octavos de Final: la afición espera que la Máquina repita un aplastante marcador contra el visitante .

¿Cuándo y dónde ver Cruz Azul vs Vancouver FC EN VIVO en la Concachampions?

Fecha: 12 de febrero

Hora: 19:00 horas

Transmisión: FOX One y Fox +

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

