Canelo Álvarez abre la esperanza de una revancha con Bivol

Sin dramas y, fiel a su retórica de boxeo, Saúl “Canelo” Álvarez dijo que no cierra ninguna puerta acerca de un posible reencuentro con el ruso, Dmitry Bivol. El pugilista mexicano indicó que una revancha no es del todo descabellada.

En una charla con Mr. Verzace Podcast, Canelo expresó que no considera aquel episodio como un asunto terminado. Al contrario, dejó entrever que, si el panorama se presta, volver a medirse con el ruso “tiene sentido”.

La historia se remonta al 7 de mayo de 2022, cuando Álvarez subió a las 175 libras —o sea 79 kilos— para retar a Bivol. Esa noche, el peso, la exactitud dl jab y la estrategia de Bivol marcaron la diferencia con el mexicano.

Los jueces coincidieron con tarjetas idénticas (115-113); Canelo se fue con una derrota que cortó una racha de 16 combates sin perder, la más larga desde su tropiezo ante Floyd Mayweather en 2013. Desde entonces, el nombre de Bivol quedó asociado a una prueba exigente, distinta, e incómoda.

El panorama cambió aún más después de septiembre de 2025, cuando Canelo cayó ante Terence Crawford y perdió sus cuatro títulos del supermediano. El tapatío pidió revancha inmediata, pero el retiro de “Bud” apagó esa posibilidad y obligó a replantear el camino.

Con un contrato de cuatro peleas bajo la iniciativa de Turki Al-Alshikh en Arabia Saudita —del que aún tiene dos compromisos pendientes— Álvarez ya tiene fecha para volver: 12 de septiembre de 2026 en Riad, dentro del evento “México vs. El Mundo”.

Sin Crawford a la vista, el mapa de opciones de Canelo apunta solo a grandes rivales; tal y como es el caso de Bivol, quien cuenta con un historial milimétrico y cuentas que todavía no parecen saldadas.

Acá abajo te presentamos la entrevista completa:

