Jueves, 12 de Febrero 2026

Deportes | Programación

Futbol hoy 12 de febrero de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Este jueves 12 de febrero de 2026, el futbol trae para todos los aficionados una agenda de actividad con partidos que abarcan torneos nacionales e internacionales y transmisiones EN VIVO, tanto en televisión como en plataformas por Internet.

Para facilitar la organización de quien esté interesado en ver, dejamos aquí una guía con los horarios y canales de transmisión de cada partido programado para hoy. La lista contempla los torneos más destacados con opciones de TV de paga, abierta y streaming.

Partidos HOY jueves 12 de febrero de 2026 - Concacaf Champions Cup EN VIVO

  • Cruz Azul vs Vancouver FC | 19:00 | FOX One, FOX+ |

Partidos HOY jueves 12 de febrero de 2026 - Premier League EN VIVO

  • Brentford vs Arsenal | 14:00 | FOX One |

Partidos HOY jueves 12 de febrero de 2026 - Copa del Rey EN VIVO

  • Atlético de Madrid vs Barcelona | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY jueves 12 de febrero de 2026 - Copa Libertadores EN VIVO

  • U. Católica vs CA Juventud | 18:30 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

