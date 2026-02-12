Este jueves 12 de febrero de 2026, el futbol trae para todos los aficionados una agenda de actividad con partidos que abarcan torneos nacionales e internacionales y transmisiones EN VIVO, tanto en televisión como en plataformas por Internet.Para facilitar la organización de quien esté interesado en ver, dejamos aquí una guía con los horarios y canales de transmisión de cada partido programado para hoy. La lista contempla los torneos más destacados con opciones de TV de paga, abierta y streaming.Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF