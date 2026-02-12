Mexicanos HOY en Juegos Olímpicos de Invierno; horarios y dónde ver en vivo

Hoy se disputa la sexta jornada de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, con actividad en hockey, patinaje de velocidad, luge, snowboard, skeleton, curling, esquí acrobático, esquí de fondo y esquí alpino. Estas últimas dos disciplinas toman un cariz especial por contar con la participación de atletas mexicanas.

A las 4:30 de la mañana, Sarah Schleper competirá en la final de la categoría Super-G del esquí alpino en representación de México. La experimentada esquiadora participa en sus séptimos Juegos Olímpicos, un récord.

Aunque sus primeros cuatro Juegos Olímpicos —de Nagano 1998 a Vancouver 2010— los disputó como parte del equipo de Estados Unidos, Schleper contrajo matrimonio con el entrenador mexicano Federico Gaxiola y asumió la nacionalidad mexicana en 2014. Salió del retiro, que había anunciado en 2011, y logró clasificar a las ediciones de Pyeongchang 2018, Pekín 2022 y Milán-Cortina d'Ampezzo 2026.

Estos Juegos serán especiales para la esquiadora porque en el evento también estará su hijo, Lasse Gaxiola, quien entrará en acción el sábado 14 de febrero, a las 03:00 horas, en el eslalon gigante.

Nunca antes, en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno, una madre y su hijo habían competido en la misma edición. En la versión de verano solo hay un precedente: la tiradora georgiana Nino Salukvadze, quien comenzó su carrera en la Unión Soviética y, casi 30 años después, compitió junto a su hijo Tsotne Machavariani.

Más tarde, a las 6:00 horas, Regina Martínez participará en la prueba de 10 km de esquí de fondo.

Como la mayoría de los competidores de países sin nieve, la historia de Regina incluye tenacidad y sacrificio difíciles de creer. En 2018 vio a Germán Martínez representar a México en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang y le manifestó su admiración, además de confesarle que la inspiraba a llegar algún día a una justa olímpica.

Germán le enseñó a esquiar y Regina nunca abandonó su anhelo, e incluso, mientras cumplía una residencia médica en Florida, se las ingenió para volar a lugares con nieve y no interrumpir su entrenamiento.

Hoy su sueño se hará realidad como la primera mexicana en competir en la prueba de esquí de fondo.

¿Cuándo y dónde ver a los mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno?

Sarah Schleper

Fecha: 12 de febrero

Hora: 4:30 a.m.

Transmisión: Claro Sports y ViX

Regina Martínez