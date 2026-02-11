El mediocampista de Tigres, Marcelo Flores, renunció a la Selección Mexicana y de ahora en adelante representará a la de Canadá.

De padre mexicano, Flores nació en Georgetown, Ontario, en el país del norte de América. El jugador de 22 años disputó tres partidos con la Selección Mayor de México y necesitaba la aprobación de la FIFA para poder jugar con los canadienses.

El movimiento apareció en la plataforma de la FIFA de Cambio de Asociación este miércoles 11 de febrero.

Marcelo Flores, quien se formó en la academia del Arsenal de la Premier League de Inglaterra, disputó una temporada con el Real Oviedo en la segunda división del futbol de España, antes de firmar con los Tigres de la primera división de México en 2023.

El mediocampista ofensivo, que no juega con la Selección Mayor de México desde el año 2022, está teniendo su mejor temporada en el Clausura 2026 de la Liga MX, con tres goles en cinco partidos que van en el torneo.

El seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, convocó a Marcelo Flores para los partidos amistosos en noviembre y enero, pero no asistió mientras esperaba la aprobación de la FIFA.

Flores podría debutar con los canadienses el próximo marzo, durante una ventana FIFA en la que Canadá enfrenta a Islandia y Túnez el 28 y el 31 de marzo, respectivamente.

Canadá, México y Estados Unidos serán anfitriones del Mundial 2026.

