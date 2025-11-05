En un partido plagado de ocasiones para el Liverpool, fue el argentino Alexis Mac Allister el que logró decantar la balanza para imponerse 1-0 contra el Real Madrid en la cuarta jornada de la Champions League.

Los Reds, que atravesaron en octubre una crisis de resultados, lograron sumar su tercera victoria en el torneo, con la que alcanzan los nueve puntos del club blanco, que llegaba a Anfield tras haber cosechado pleno de victorias en sus tres partidos previos.

“Creo que había mucha energía y trabajo duro puestos en la victoria de hoy”, resumió el capitán Virgil van Dijk.

En Anfield, los locales generaron más ocasiones, guiados por un centro del campo en el que brillaron el húngaro Dominik Szoboszlai y Mac Allister.

Pero una y otra vez, los esfuerzos del Liverpool entre los tres palos se topaban con los guantes del guardameta Thibaut Courtois, némesis moderna del equipo inglés desde su gran actuación en la final de la Champions en 2022.

En aquel juego en París, Courtois realizó nueve paradas. Ayer realizó ocho en total, pero a la hora de juego su muro se quebró.

Una falta centrada al área por Szoboszlai encontró entre la defensa blanca a Mac Allister, quien remató de cabeza con potencia, dejando sin opciones a Courtois, pese a que el belga, una vez más, estaba bien situado.

La acción hacía justicia a un encuentro en el que los visitantes también tuvieron ocasiones, como un disparo de Jude Bellingham detenido por Giorgi Mamardashvili o un disparo desviado de Kylian Mbappé.

El de ayer fue el decimotercer encuentro entre ambos equipos, en un cara a cara que lidera el Real Madrid con siete victorias, por cinco de los Reds y un solo empate. Ambos equipos se vieron ya las caras hace un año, también en Anfield en fase de grupos y también con victoria para los ingleses.

“Es una victoria importante, pero sabemos que no significa nada, tenemos la experiencia del año pasado, cuando acabamos primeros de la fase de Liga y caímos poco después”, recordó Mac Allister.

Más allá de lo deportivo, el encuentro quedó marcado por los reencuentros, siendo el más destacado el regreso del defensa inglés Trent Alexander-Arnold por primera vez a Anfield desde su traspaso el pasado mes de junio al club español. Suplente, el lateral saltó al césped en los últimos minutos y fue abucheado por la afición local.

El entrenador Xabi Alonso, también exjugador del Liverpool, se reencontró en Anfield con el centrocampista alemán Florian Wirtz, junto al que conquistó la Bundesliga con el Bayer Leverkusen en 2024.

A finales de noviembre, en la quinta jornada, el Liverpool recibirá al PSV Eindhoven neerlandés y el Real Madrid visitará al Olympiakos griego.