Miércoles, 05 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Programación

Futbol hoy 5 de noviembre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Sigue la actividad del futbol este miércoles 5 de noviembre de 2025. Los enfrentamientos prometen grandes emociones y muchos goles para disfrutar desde casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos partidos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy miércoles 5 de noviembre de 2025 – Champions League EN VIVO

  • Qarabag FK vs Chelsea | 11:45 horas | Caliente TV, FOX, FOX One |
  • Pafos FC vs Villarreal | 11:45 horas | HBO MAX, TNT Sports |
  • Inter Milan vs FC Kairat | 14:00 horas | Caliente TV, FOX One |
  • Manchester City vs Borussia Dortmund | 14:00 horas | HBO MAX |
  • Newcastle vs Athletic Club | 14:00 horas | HBO MAX, TNT Sports |
  • Ajax vs Galatasaray | 14:00 horas | Caliente TV, FOX One |
  • Benfica vs Bayer Leverkusen | 14:00 horas | Caliente TV, FOX, FOX One |
  • Club Brugge vs Barcelona | 14:00 horas | Caliente TV, FOX One |
  • Olympique de Marsella vs Atalanta | 14:00 horas | HBO MAX, Space |

Partidos hoy miércoles 5 de noviembre de 2025 – Liga MX Femenil EN VIVO

  • Cruz Azul vs Pachuca | 18:00 horas | Liga BBVA MX Femenil YouTube, ViX Gratis |

Partidos hoy miércoles 5 de noviembre de 2025 – FIFA Mundial Sub-17 Femenil EN VIVO

  • Brasil vs Corea del Norte| 09:30 horas | ViX Gratis |
  • Holanda vs México| 13:00 horas | ViX Gratis |

Partidos hoy miércoles 5 de noviembre de 2025 – FIFA Mundial Sub-17 EN VIVO

  • Panamá vs República Irlanda | 06:30 horas | ViX Premium |
  • Tayikistán vs República Checa | 06:30 horas | ViX Premium |
  • Paraguay vs Uzbekistán | 07:00 horas | ViX Premium |
  • Austria vs Arabia Saudí | 07:30 horas | ViX Premium |
  • Mali vs Nueva Zelanda | 08:45 horas | ViX Premium |
  • Estados Unidos vs Burkina Faso | 09:15 horas | ViX Premium |
  • Francia vs Chile | 09:45 horas | ViX Premium |
  • Canadá vs Uganda | 09:45 horas | ViX Premium |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones