Martes, 04 de Noviembre 2025

Futbol hoy 4 de noviembre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Sigue la actividad futbolera este martes 4 de noviembre de 2025. Los enfrentamientos prometen grandes emociones y muchos goles para disfrutar desde casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos partidos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy martes 4 de noviembre de 2025 – Champions League EN VIVO

  • Napoli vs Eintracht Frankfurt | 11:45 horas | Caliente TV |
  • Slavia Praha vs Arsenal | 11:45 horas | HBO MAX, TNT, TNT Sports |
  • PSG vs FC Bayern | 14:00 horas | Caliente TV |
  • Juventus vs Sporting CP | 14:00 horas | Caliente TV |
  • Atlético de Madrid vs Saint-Gilloise | 14:00 horas | HBO MAX, Space |
  • Tottenham vs København | 14:00 horas | HBO MAX |
  • Liverpool vs Real Madrid | 14:00 horas | HBO MAX, TNT, TNT Sports |
  • Olympiacos vs PSV Eindhoven | 14:00 horas | Caliente TV |
  • Bodø/Glimt vs AS Monaco | 14:00 horas | HBO MAX |

Partidos hoy martes 4 de noviembre de 2025 – FIFA Mundial Sub-17 EN VIVO

  • Costa de Marfil vs Suiza | 06:30 horas | ViX Premium |
  • Brasil vs Honduras | 06:30 horas | ViX Premium |
  • México vs Corea del Sur | 07:00 horas | TUDN, ViX Premium, Nu9ve |
  • Haití vs Egipto | 07:30 horas | ViX Premium |
  • Alemania vs Colombia | 08:45 horas | FIFA+, ViX Premium |
  • Inglaterra vs Venezuela | 09:15 horas | TUDN, ViX Premium |
  • Indonesia vs Zambia | 09:45 horas | ViX Premium |
  • Corea del Norte vs El Salvador | 09:45 horas | ViX Premium |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

