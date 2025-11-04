Dónde ver en EN VIVO los partidos de la Champions League en su Jornada 4

Difícilmente el futbol europeo pueda presentar en este momento un partido más atractivo que el que disputarán hoy en el Parque de los Príncipes el vigente campeón continental, el PSG, y el dominador absoluto en este inicio de temporada, el Bayern Munich.

“Los dos mejores equipos de Europa”, sentenció el portugués Vitinha al ser preguntado en la conferencia de prensa previa al partido.

“El Bayern está en una forma fantástica. Nosotros también estamos bien, seguimos con el impulso del año pasado”, añadió en referencia a las tres victorias en otros tantos partidos esta temporada en la competición continental.

Líderes de sus respectivos campeonatos, PSG y Bayern son los únicos equipos, junto a Real Madrid, Inter y Arsenal que cuentan con el pleno de 9 puntos antes de afrontar la cuarta fecha de la Liga regular de la Champions.

Si los parisinos han dado alguna muestra de flaqueza este curso, motivada sobre todo por las numerosas lesiones que están sufriendo (Désiré Doué será baja contra los germanos y Dembélé es duda), los muniqueses están rompiendo todos los moldes: 15 victorias en otros tantos partidos, contando todas las competiciones.

Más impresionante aún: en esos quince partidos, el Bayern únicamente ha estado por detrás en el marcador durante cinco minutos, la pasada semana en un partido de la Copa de Alemania ante el Colonia, donde los muniqueses terminaron goleando 1-

“En estos momentos está claro que ellos están muy fuertes”, admitió Luis Enrique, quien reclamó “un poco de confianza” en las posibilidades de su equipo.

AFP

¿Dónde ver la jornada 4 de la Champions League?

PSG vs. Bayern

FOX

Horario: 14:00 hrs.

Liverpool vs. Real Madrid

TNT Sports

Horario: 14:00 hrs.

Napoli vs. Frankfurt

FOX One

14:00 horas

Slavia vs. Arsenal

HBO Max

14:00 horas

Atlético vs. USG

HBO Max

14:00 horas

Tottenham vs. Copenhague

HBO Max

14:00 horas

Olympiacos vs. PSV

FOX One

14:00 horas

Juventus vs. Sporting

FOX One

14:00 horas

Bodo/Glimt vs. Mónaco

HBO Max

14:00 horas

Xabi Alonso volverá a Anfield, escenario en el que como jugador obtuvo grandes triunfos. EFE/R. Jiménez

Real Madrid vs. Liverpool: sentimientos encontrados

La cuarta jornada de la Champions League tendrá como plato fuerte varios clásicos europeos, destacando el Liverpool-Real Madrid, en el regreso de Xabi Alonso y Trent Alexander-Arnold a Anfield.

En el mítico estadio, Reds y Merengues chocarán en uno de los duelos más atractivos de la jornada, aunque ambos equipos llegan con una dinámica diferente.

Salvo la derrota ante el Atlético en el derbi madrileño a finales de septiembre, los blancos han ganado los otros 13 partidos que han disputado esta temporada.

En cambio, los Reds, después de ser uno de los equipos que más se gastó en el mercado de fichajes, ha sufrido seis derrotas en sus últimos ocho partidos disputados y sin que jugadores como Florian Wirtz, Alexander Isaak o Jeremie Frimpong se hayan adaptado aún a los esquemas de Arne Slot.

El partido en Anfield será muy especial para dos miembros de la expedición blanca: su entrenador Xabi Alonso y para Trent Alexander-Arnold.

El técnico vivió una gran etapa como jugador del Liverpool, con la conquista de la Champions en 2005, antes de fichar por el Real Madrid, y el lateral internacional inglés llegó a Madrid el pasado verano después de toda una vida en Liverpool.

“Tengo recuerdos allí que durarán toda mi vida y, sin importar cómo me reciban, eso no cambiará“, declaró Alexander-Arnol, quien no es seguro que juegue ya que tras sufrir una lesión en septiembre, aún no se ha adaptado a los esquemas de su entrenador.

También será especial para Kylian Mbappé. El delantero francés tocó fondo el año pasado en Anfield, como él mismo reconoció tras fallar un penal en la derrota blanca por 2-0.

Elogia a Alonso

“Xabi Alonso está haciendo un trabajo increíble, pero Carlo Ancelotti también lo hizo y ganó muchos títulos”, declaró Arne Slot, técnico del Liverpool, en la rueda de prensa previa al partido.

“Vi un muy buen Real Madrid la temporada pasada y lo sigo viendo hoy en día”.

En Champions, el Liverpool venció al club español 2-0 la pasada campaña en Anfield durante la fase de eliminación directa. Pero “es difícil comparar”, afirmó Slot.

“Tenían muchos lesionados, lo que no ocurre hoy. Han mantenido gran parte del equipo”, agregó.

Por su parte, Alonso confesó que lucha por alejarse de sentimientos encontrados a su vuelta a Liverpool.

“Intento que las emociones no me puedan demasiado, quiero estar concentrado en el partido. Luego, lo que tenga que pasar, pasará. Intento distanciarme de la emocionalidad de estos partidos”, declaró el español.

