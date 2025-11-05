Charros cae en dramático juego ante Yaquis de Obregón

En un duelo cargado de dramatismo y definido en los últimos episodios, los Charros de Jalisco cayeron 8-6 ante los Yaquis de Ciudad Obregón en el estadio Yaquis, donde un octavo inning explosivo terminó por inclinar la balanza a favor de la novena sonorense. El triunfo fue para Saúl Vázquez, mientras que Stephen Gonsalves cargó con la derrota para los tapatíos.

El juego inició con tono parejo, aunque fueron los locales quienes abrieron la pizarra desde el primer episodio con la carrera de Allen Córdoba. Charros respondió en la segunda entrada gracias a Francisco Córdoba, quien impulsó a Mateo Gil para igualar el marcador. Con el duelo cerrado, los Yaquis retomaron la ventaja en la quinta baja, cuando Sebastián “Tano” Elizalde detonó un cuadrangular que puso el 3-1. Poco después, Roberto “Tito” Valenzuela anotó la cuarta rayita tras un wild pitch del veracruzano Luis Iván Rodríguez, abridor jalisciense que dejó el juego tras cuatro entradas y un tercio de labor.

Con la pizarra 4-1 en contra, Charros parecía encaminado a una noche complicada, hasta que llegó la octava entrada. En ese episodio, la ofensiva visitante despertó con un rally de cinco carreras que le dio la vuelta al juego. Carlos Mendivil y Japhet Amador, viniendo desde la banca, produjeron para que Mateo Gil y Julián Ornelas llegaran al plato. Después, el propio Mendivil sorprendió al robar home y empatar el duelo 4-4. Michael Wielansky remolcó a Luis Carlos Martínez y, enseguida, Bligh Madris impulsó a Billy Hamilton para completar la remontada y poner el 6-4 parcial.

Sin embargo, la respuesta de los Yaquis fue inmediata y contundente. En el cierre del mismo octavo inning, Obregón devolvió el golpe con un rally de cuatro anotaciones, aprovechando errores y descontrol del pitcheo jalisciense. Esa embestida terminó por definir el encuentro 8-6 a favor de los locales.

Con este resultado, Yaquis igualó a Charros en el standing con récord de 12-6. Ambos equipos volverán a enfrentarse este miércoles en el Nuevo Estadio Yaquis, donde Manny Bañuelos y Felipe González están anunciados como los lanzadores abridores.