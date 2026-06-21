El Estadio Bahía de San Francisco se vestirá de gala este lunes a las 21:00 horas para albergar un choque de alta tensión táctica y emocional en la segunda jornada del Grupo J de la Copa del Mundo 2026. Tras haber tropezado en sus respectivos debuts, las selecciones de Jordania y Argelia se enfrentan en un duelo que luce sumamente parejo y disputado, donde el margen de error se ha reducido a cero y los primeros tres puntos del torneo son la única vía para mantener vivas las aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Las presentaciones de ambas escuadras en la jornada inaugural dejaron sensaciones agridulces, pues a pesar de competir con valentía, terminaron sufriendo abultadas derrotas . El conjunto jordano, dirigido por Jamal Sellami, hizo historia en su debut mundialista en Santa Clara al mostrar una gran entrega frente a Austria. Aunque lograron empatar transitoriamente 1-1 gracias a un remate de Ali Olwan tras asistencia de Noor Al-Rawabdeh, una serie de infortunios en la segunda mitad, incluyendo un autogol del defensor Yazan Al-Arab y un penal en el descuento sentenciaron su caída por 3-1.

Por su parte, los "Zorros del Desierto" de Argelia, comandados por Vladimir Petković, se midieron en Kansas City ante la vigente campeona del mundo, Argentina. A pesar de plantear un esquema ordenado que resistió los embates sudamericanos durante la primera hora de juego y generar peligro mediante transiciones rápidas de Anis Hadj Moussa, la jerarquía albiceleste terminó pesando. Un hat-trick de Lionel Messi selló el definitivo 3-0 en contra para los africanos.

Con Argentina liderando el sector con 3 puntos (+3) y Austria escoltándole con las mismas unidades (+2), Jordania y Argelia cierran el Grupo J sin puntos, lo que convierte este partido oficial, el primero en su historia tras un lejano empate amistoso en 2004, en una auténtica final.

Para tener aspiraciones reales de clasificar, una victoria es una necesidad imperiosa para ambos. Si Jordania se lleva el triunfo, alcanzaría los 3 puntos y se metería de lleno en la pelea por los dos primeros puestos de cara a su cierre ante Argentina. Si Argelia consigue la victoria, revivirá en el certamen, alcanzará al perdedor del duelo entre europeos y sudamericanos, y llegará con ventaja psicológica para jugarse la clasificación ante Austria. Un empate en este escenario sería catastrófico, ya que dejaría a las dos selecciones con un solo punto y con nulas opciones realistas de avanzar.

Tácticamente, Sellami deberá ajustar el bloque bajo de su 3-4-3 y corregir la amplitud defensiva para no conceder espacios. Confiará de nuevo en la velocidad de Mousa Al-Tamari y la contundencia de Olwan. En la acera contraria, Petković mantendrá su sólido 4-3-3, pero buscará dotar de mayor creatividad y velocidad al mediocampo con jugadores como Ibrahim Maza, intentando abrir la cancha por las bandas con Rayan Aït-Nouri y potenciar la pegada de Amine Gouiri y el experimentado Riyad Mahrez. La mesa está servida para un ajedrez táctico de pronóstico reservado en California .

SV