La segunda jornada del Grupo I de la Copa del Mundo 2026 enfrentará este lunes a Francia e Irak en el Estadio Filadelfia, donde la selección dirigida por Didier Deschamps buscará un triunfo que le permita asegurar su clasificación a la siguiente ronda y mantenerse en la pelea por el liderato del sector junto con Noruega.

En el papel, el encuentro luce disparejo. Francia llega como uno de los candidatos al título y como amplio favorito para quedarse con los tres puntos , respaldado por una plantilla con jugadores que militan en las principales ligas europeas y por la presencia de Kylian Mbappé, uno de los referentes del futbol mundial.

Los franceses comenzaron su participación con una victoria de 3-1 sobre Senegal. Aunque el marcador mostró una diferencia de dos goles, el encuentro tuvo momentos de dificultad para los campeones del mundo de 2018, especialmente durante la primera mitad. La entrada de Bradley Barcola en el complemento modificó el funcionamiento ofensivo y permitió que los dirigidos por Deschamps resolvieran el compromiso.

Mbappé firmó un doblete ante el conjunto africano y llegó a 14 anotaciones en Copas del Mundo , cifra que lo colocó por encima de Just Fontaine entre los máximos goleadores franceses en la historia del torneo. El delantero del Real Madrid continúa además en la disputa por alcanzar los registros del alemán Miroslav Klose y del argentino Lionel Messi.

Para este segundo compromiso, Deschamps analiza algunos ajustes en el once titular. Barcola podría aparecer desde el inicio después de su actuación en el debut, acompañando a Ousmane Dembélé, Michael Olise y Mbappé en el frente ofensivo. El mediocampo estaría integrado por Aurélien Tchouaméni y Adrien Rabiot, mientras que la defensa mantendría la base encabezada por Mike Maignan en la portería.

Del otro lado estará una selección iraquí que regresó a una Copa del Mundo cuatro décadas después de su última participación. Los dirigidos por Graham Arnold cayeron 4-1 frente a Noruega en la primera fecha, resultado que los dejó obligados a sumar para mantener posibilidades de avanzar.

Irak logró competir durante buena parte del primer tiempo y encontró el empate momentáneo gracias a Aymen Hussein , quien marcó el segundo gol en la historia del país en una fase final mundialista. Sin embargo, la diferencia de planteles terminó inclinando el encuentro a favor del conjunto escandinavo.

Aymen Hussein y Ali Al-Hamadi volverán a ser las principales referencias ofensivas de los llamados Leones de Mesopotamia, que buscarán resistir ante uno de los equipos con mayores aspiraciones en el torneo.

Francia y Noruega encabezan el Grupo I con tres puntos, mientras que Senegal e Irak no han sumado unidades. Una victoria colocaría a los franceses en los dieciseisavos de final antes de enfrentar a los noruegos en la tercera jornada, partido que podría definir el primer lugar del sector.

En Filadelfia, Francia intentará confirmar las expectativas y dar un paso más en su objetivo de volver a disputar el título mundial.

SV