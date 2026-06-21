Argentina expone el liderato del Grupo J ante una Austria que llega con paso ganador

La segunda jornada del Grupo J de la Copa del Mundo 2026 pondrá frente a frente a Argentina y Austria este lunes a las 11:00 horas en el Estadio Dallas, en un duelo que reúne a los dos equipos que comenzaron el torneo con victoria y que buscarán acercarse a los octavos de final.

En el papel, el encuentro luce inclinado hacia el conjunto sudamericano. La selección dirigida por Lionel Scaloni llega como campeona del mundo, bicampeona de América y una de las principales candidatas para refrendar el título obtenido en Qatar 2022. Además, su presentación en el torneo dejó buenas sensaciones tras derrotar 3-0 a Argelia con una actuación encabezada por Lionel Messi, autor de los tres goles del encuentro.

La Albiceleste mostró solidez en todas las líneas y mantuvo la base que le permitió conquistar los títulos recientes. El cuerpo técnico no contempla modificaciones importantes para el compromiso ante Austria, aunque existe la posibilidad de que Leandro Paredes regrese al once inicial.

Lautaro Martínez volvería a comandar el ataque acompañado por Messi, mientras Julián Álvarez aparecería como alternativa desde el banquillo.

En la portería estará Emiliano Martínez, respaldado por una defensa integrada por Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez. En el mediocampo, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada buscarán mantener el control del juego.

Austria: Un rival europeo de cuidado

Del otro lado estará una selección austríaca que también comenzó con triunfo al imponerse 3-1 a Jordania. El equipo dirigido por Ralf Rangnick confirmó el funcionamiento que había mostrado durante los meses previos al Mundial y se instaló junto con Argentina en la cima del sector con tres unidades.

Austria cuenta con jugadores de experiencia como David Alaba, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer y Marko Arnautovic, quienes representan la base del conjunto europeo. El técnico mantendría la misma alineación que utilizó en el debut, apostando por la continuidad para enfrentar a uno de los favoritos del certamen.

Historial y lo que está en juego

El historial entre ambas selecciones registra únicamente dos enfrentamientos. Argentina suma una victoria y existe un empate. El antecedente más reciente se remonta a marzo de 1990, cuando igualaron 1-1 en un encuentro amistoso.

Si bien Austria llega con argumentos para competir, Argentina aparece como favorita no solo para ganar el partido y quedarse con el liderato del Grupo J, sino también para pelear por el campeonato. El nivel mostrado ante Argelia y el momento de Lionel Messi fortalecen las expectativas alrededor del conjunto sudamericano.

Una victoria dejaría a cualquiera de los dos equipos muy cerca de asegurar su presencia en la siguiente ronda.

En el caso argentino, además, significaría dar otro paso en la defensa del título mundial.

Dallas será escenario de uno de los encuentros más atractivos de la segunda fecha, con una Argentina que busca mantener su condición de candidata y una Austria que intentará convertirse en uno de los equipos que alteren los pronósticos del torneo.

NG