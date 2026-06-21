Raúl "Tala" Rangel continúa aprovechando cada oportunidad que se le presenta con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026. El guardameta del Guadalajara se ha convertido en uno de los nombres más destacados del conjunto nacional gracias a sus sólidas actuaciones y a su capacidad para aportar tanto en labores defensivas como en la construcción del juego desde el fondo.

Bajo la dirección técnica de Javier Aguirre, el arquero rojiblanco ha mostrado personalidad, seguridad y madurez en momentos importantes, respondiendo con creces a la confianza depositada en él.

Sus actuaciones durante la fase de grupos han sido fundamentales para que México mantenga estabilidad en la zona defensiva y pueda desarrollar una salida más limpia desde su propia área.

Especialista en el juego con los pies

Más allá de las atajadas y la seguridad que transmite bajo los tres postes, Rangel también destaca por una faceta cada vez más valorada en el futbol moderno: el juego con los pies.

De acuerdo con estadísticas compartidas por Statiskicks, el canterano de Chivas ocupa actualmente la segunda posición entre todos los futbolistas que participan en la Copa del Mundo en el rubro de pases largos precisos, acumulando un total de 16 envíos acertados.

Un pilar en la transición ofensiva

Este dato refleja la confianza que tiene para distribuir el balón y la importancia que ha adquirido dentro del funcionamiento colectivo de la Selección Mexicana. Sus trazos largos han permitido conectar rápidamente con los jugadores ofensivos, romper líneas de presión y generar transiciones más efectivas, convirtiéndolo en una pieza clave dentro del esquema de Aguirre.

Rangel fue titular en los compromisos frente a Sudáfrica y Corea del Sur, encuentros en los que dejó buenas sensaciones gracias a su regularidad y capacidad para responder cuando fue exigido. Su desempeño no solo ha sido reconocido por la afición mexicana, sino también por diversos analistas que han destacado la evolución que ha mostrado en los últimos años.

A sus 26 años, Tala Rangel atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Lo que comenzó como una oportunidad para competir por un lugar en la Selección hoy parece haberse transformado en una realidad cada vez más sólida.

NG