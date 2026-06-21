La segunda jornada del Grupo I de la Copa del Mundo 2026 presentará uno de los encuentros más atractivos del sector cuando Noruega y Senegal se enfrenten este lunes a las 18:00 horas en el Estadio Nueva Jersey, en un partido que puede comenzar a definir el panorama rumbo a la siguiente ronda.

El cuadro escandinavo llega como favorito después de lo mostrado en su presentación . Los dirigidos por Ståle Solbakken iniciaron el torneo con una victoria por 4-1 sobre Irak, resultado que los colocó en la cima del grupo junto con Francia. Erling Haaland fue la figura del encuentro con dos anotaciones, confirmando el momento que atraviesa uno de los delanteros con mayor presencia en el futbol internacional.

El atacante del Manchester City volverá a ser la principal referencia ofensiva de Noruega, acompañado por Alexander Sørloth, mientras que Martin Ødegaard será el encargado de conducir el juego desde el mediocampo. La selección noruega basa gran parte de su funcionamiento en la presión alta y la intensidad, características que le permitieron imponerse con claridad en su debut.

La defensa, encabezada por Leo Østigård y Kristoffer Ajer, tendrá una prueba distinta frente al poder ofensivo del conjunto africano. Con tres puntos en la clasificación, un nuevo triunfo acercaría a Noruega a los dieciseisavos de final antes de medirse con Francia en la tercera jornada.

Senegal, por su parte, llega obligado a sumar. Los Leones de Teranga cayeron 3-1 frente a Francia en su primer compromiso , aunque durante varios lapsos lograron complicar a la selección europea con ataques a velocidad y transiciones rápidas.

El conjunto dirigido por Pape Thiaw cuenta con una base de jugadores experimentados encabezada por Sadio Mané, Kalidou Koulibaly y Edouard Mendy. A ellos se suman Pape Sarr y Nicolas Jackson, quienes forman parte del relevo generacional del futbol senegalés.

La derrota frente a Francia dejó a Senegal sin margen de error, ya que una nueva caída podría comprometer seriamente sus posibilidades de avanzar. Por ello, el equipo africano intentará aprovechar la velocidad de Ismaila Sarr, Jackson y Mané para generar peligro ante la zaga escandinava.

Noruega llega con una racha positiva en sus últimos compromisos internacionales, respaldada por una producción ofensiva constante y por la presencia de Haaland, quien se mantiene como una de las figuras más reconocidas del torneo y pieza central en las aspiraciones del conjunto europeo.

En cuanto a antecedentes, ambas selecciones solo se han enfrentado una vez. Fue en un partido amistoso disputado en 2006, cuando Senegal se impuso por marcador de 2-1.

Con Francia y Noruega encabezando el Grupo I con tres puntos, y Senegal e Irak sin unidades, el choque en Filadelfia representa una oportunidad para los europeos de acercarse a la clasificación y para los africanos de mantenerse con vida en la Copa del Mundo.

El duelo promete intensidad entre dos selecciones que tienen estilos distintos, pero que aún conservan opciones de avanzar a la siguiente fase .

SV