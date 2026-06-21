Atlas viaja a Orlando para continuar su preparación rumbo al Apertura 2026

Atlas partió este domingo desde Guadalajara con destino a Orlando, Florida, donde desarrollará una parte de su pretemporada de cara al torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El plantel trabajará en las instalaciones de IMG Academy, complejo utilizado por diversas organizaciones deportivas para sus procesos de preparación.

Diego Cocca lidera el proyecto

La delegación rojinegra realizó el traslado encabezada por el director técnico Diego Cocca, quien mantiene un acuerdo para continuar al frente del equipo y dirigir el siguiente certamen.

La continuidad del estratega argentino forma parte del proyecto deportivo que la institución desarrolla para el nuevo semestre.

Refuerzos a bordo y ausencias notables

Entre los futbolistas que se presentaron en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara se encontraron los refuerzos Luis Esteves y Milton Valenzuela, quienes se incorporaron al grupo para comenzar el trabajo con sus nuevos compañeros. Ambos elementos forman parte de las incorporaciones que Atlas ha realizado con miras al inicio de la temporada.

Por otra parte, Gustavo Del Prete, Róber Pier, Mateo García y Agustín Rodríguez no realizaron el viaje a territorio estadounidense, por lo que permanecieron fuera de la concentración del conjunto rojinegro.

El objetivo de la visita en Florida

Durante su estancia en Florida, Atlas tiene previsto desarrollar sesiones físicas, tácticas y futbolísticas, además de continuar con la integración de los nuevos elementos. La intención del cuerpo técnico es llegar con la plantilla definida al arranque del campeonato.

La etapa en Estados Unidos representa una parte de la preparación que el club ha implementado en torneos anteriores, buscando trabajar fuera de Guadalajara para fortalecer aspectos físicos y futbolísticos antes del comienzo de la competencia.

Atlas buscará iniciar el Apertura 2026 después de haber alcanzado la liguilla en el torneo anterior. La directiva decidió mantener la continuidad del proyecto encabezado por Cocca y reforzar algunas posiciones del plantel con el objetivo de afrontar el siguiente semestre de la Liga MX.

NG