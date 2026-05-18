Neymar, la gran sorpresa tras más de dos años y medio ausente de la Canarinha, fue convocado este lunes con la selección brasileña para disputar el Mundial 2026.

Junto a Neymar estarán los delanteros Vinícius Júnior y Raphinha, estrellas del Real Madrid y FC Barcelona, respectivamente, además de Endrick, cedido por el conjunto madrileño al Olympique Lyonnais.

La lista de 26 convocados para el Mundial, que se disputará a partir del próximo mes en Estados Unidos, México y Canadá, fue anunciada por el seleccionador brasileño, el italiano Carlo Ancelotti , en una concurrida y vistosa ceremonia en el futurista Museu do Amanhã, en Río de Janeiro, ante 700 periodistas de 14 países.

La inclusión de Neymar en la lista fue una sorpresa, debido a que el atacante del Santos FC no había sido convocado con la selección desde que Ancelotti asumió el mando de la Canarinha, hace exactamente un año.

El entrenador italiano siempre aclaró que solo convocaría a futbolistas al cien por ciento de sus condiciones físicas, algo que Neymar no había conseguido desde su llegada al Santos el año pasado, tras superar una serie de graves lesiones de rodilla.

Otras sorpresas de la lista fueron el portero Weverton (Gremio), que no venía siendo tomado en cuenta, y el juvenil Rayan (Bournemouth-GBR), una de las grandes revelaciones del futbol brasileño en los últimos tiempos.

Los grandes ausentes, que se perderán el Mundial por graves lesiones tras haberse ganado la confianza de Ancelotti, son los atacantes Estêvão (Chelsea) y Rodrygo (Real Madrid), además del defensor Éder Militão (Real Madrid).

Los convocados para el Mundial 2026, en el que Brasil intentará conquistar su sexto título tras los obtenidos en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002, se concentrarán a partir del 27 de mayo en el centro de alto rendimiento que la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) tiene en Teresópolis.

La Canarinha disputará un amistoso ante Panamá el 31 de mayo en el estadio Estadio Maracaná para despedirse de su afición y, al día siguiente, pondrá rumbo a Estados Unidos.

Durante su preparación en ese país, Brasil se medirá con Egipto el 6 de junio en Cleveland, en el último ensayo antes de su debut en el Mundial.

La Canarinha disputará en territorio estadounidense toda la primera fase del certamen.

Debutará en el Grupo C el 13 de junio frente a Marruecos, en Nueva Jersey; posteriormente se enfrentará a Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y cerrará la fase de grupos ante Escocia cinco días después, en Miami.

AFP/ M. PIMENTEL.

Lista de convocados

Porteros : Alisson (Liverpool-GBR), Ederson (Fenerbahçe-TUR) y Weverton (Gremio).

: Alisson (Liverpool-GBR), Ederson (Fenerbahçe-TUR) y Weverton (Gremio). Defensas : Danilo (Flamengo), Wesley (Roma-ITA), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit-RUS), Marquinhos (PSG-FRA), Gabriel Magalhães (Arsenal-GBR), Bremer (Juventus-ITA), Leo Pereira (Flamengo) e Ibáñez (Al-Ahli-SAU).

: Danilo (Flamengo), Wesley (Roma-ITA), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit-RUS), Marquinhos (PSG-FRA), Gabriel Magalhães (Arsenal-GBR), Bremer (Juventus-ITA), Leo Pereira (Flamengo) e Ibáñez (Al-Ahli-SAU). Centrocampistas : Casemiro (Manchester United-GBR), Bruno Guimarães (Newcastle-GBR), Fabinho (Al-Ittihad-SAU), Lucas Paquetá (Flamengo) y Danilo Santos (Botafogo).

: Casemiro (Manchester United-GBR), Bruno Guimarães (Newcastle-GBR), Fabinho (Al-Ittihad-SAU), Lucas Paquetá (Flamengo) y Danilo Santos (Botafogo). Delanteros: Vinícius Jr. (Real Madrid-ESP), Raphinha (Barcelona-ESP), Gabriel Martinelli (Arsenal-GBR), Luiz Henrique (Zenit-RUS), Igor Thiago (Brentford-GBR), Endrick (Lyon-FRA), Matheus Cunha (Manchester United-GBR), Neymar (Santos) y Rayan (Bournemouth-GBR).

SV